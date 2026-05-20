「どこの？って聞かれた」「今年も買い足し！」【ユニクロ】マニア大絶賛の「最強パンツ」

この季節のワードローブ、メインとして活躍するパンツをゲットしたい！ という人に向けて、今回は【ユニクロ】マニアのインフルエンサー@shocogram__さんが「『パンツどこのですか？』とご質問いただきました」「今年も買い足した名品」と絶賛するパンツをご紹介。価格や機能面、オシャレ見えなどいいところが盛り沢山の様子。ぜひこの機会にチェックしてみて。

オシャレと機能性を兼ね備えたワイドパンツ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ / 丈長め」\2,990（税込）

トレンドのワイドシルエットを採用し、抜け感のあるコーデが楽しめそうな一本。「ウルトラストレッチとドライの機能を持つ、ハリ感のあるクリーンな素材」（ユニクロ公式サイトより）を使用しており、@shocogram__さんも「洗濯後はすぐ乾いて、きれいめにも着こなせる」「最強推しパンツ」と絶賛。毎年春夏にヘビロテしているようです。

シンプルトップスでもこなれた印象に

タックが入った程よい立体感で、シンプルなトップスと合わせるだけでもサマ見えが狙えそう。「着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地」（ユニクロ公式サイトより）なので、これからの暑い季節に活躍してくれる予感です。落ち着いたカラバリを揃えた5色展開は、イロチ買いしてさまざまなコーデを楽しむのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。