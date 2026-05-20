プルマン東京田町に、メロン・マスカット・マンゴーによる「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」が登場。

緑を感じ、一口ごとに涼がほどける夏のアフタヌーンティーです☆

プルマン東京田町「JUNCTION 」涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー

期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

時間：14:30〜（最終入店 16:00）

場所：JUNCTION

予約：Web、電話 03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00 -21:00) 、Eメール

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」を提供。

2026年6月1日から8月31日まで、「JUNCTION 」にてメロンやマスカットが彩る夏のアフターヌーンティーが楽しめます！

「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」では、陽光を浴びて育ったみずみずしいマスカットやメロン、マンゴーなど旬の果実を贅沢に使用。

ミントやアニスの爽やかな香りを重ねた、夏の午後にふさわしいスイーツが用意されます。

木々に囲まれて穏やかなプルマン東京田町の空間で、ゆるやかな時間を過ごせます。

すっきりとした後味のアイスティーとともに、都心の避暑地として、涼やかな夏のひとときを届けるアフタヌーンティーです！

「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」内容

料金（1人）：

・2時間制 7,000円／ドリンク L.O 30分前

・3時間制 7,500円／ドリンク L.O 30分前

・滞在時間無制限 8,000円

※ドリンクは時間内飲み放題

※表記はすべて税込み、サービス料はありません

※前日までの予約

メニュー：

スイーツ7種：マスカットとペルノのヴェリーヌ / マスカットフロマージュ / ピスタチオとチェリーのケーク / チョコミントマカロン / メロンショートケーキ / オレンジとマンゴーのサブレサンド / キーライムパイスコーン：焼き立てのスコーン、パイナップルのジャム日替わりセイボリー3種：チキンガランティーヌ / 旬魚のカルパッチョ / トリュフエッグサンド / ラザニア / ラムコロッケ / パテドカンパーニュ / カリフラワーポタージュ/ サーモンブルスケッタ / 野菜のピクルス / ブランダードクロケット / ロールキャベツ / アランチーニ / テリヤキチキンラップ / ミニアメリカンドック / 海老と季節野菜のアヒージョ / 季節野菜のフリッタータ / フロマージュキッシュ / エビとサーモンのテリーヌ / カプレーゼ / 手毬寿司 などから、日替わりでご提供フリーフロードリンク：コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) / カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ14種のロンネフェルトの紅茶：ラベンダードリーム/ ホワイトピーチ/ ルイボスレモン / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

『涼』を感じる夏の午後をテーマに、みずみずしい果実やハーブを取り入れた、爽やかな緑が際立つアフタヌーンティー。

メニューは、夏の火照った体をやさしく冷やす、ひんやりとしたマスカットとペルノのヴェリーヌから始まります。

そして、ライムの酸味を効かせたキーライムパイに、紅茶とともにゆっくり味わうケークやサブレサンドへ。

一品ごとに広がる味わいの変化を楽しみながら、心ゆくまでくつろげます☆

マスカットとペルノのヴェリーヌ

バニラのブランマンジェに、アニスがほのかに香るペルノのジュレを重ねた「マスカットとペルノのヴェリーヌ」

爽やかな甘みと弾ける食感が特徴のマスカット「スイートグローブ」を浮かべた一品です。

仕上げにミントオイルを重ねることで、弾けるマスカットの甘みとともに、すっきりとした香りと風味の変化を楽しめます！

マスカットフロマージュ

なめらかなベイクドチーズケーキをサブレで挟み、シャンティとマスカットをあしらった「マスカットフロマージュ」

コクのあるチーズの味わいとマスカットのみずみずしさが重なり、さっぱりしながらも満足感のある一品です。

しなやかな曲線を描くクリームとマスカットとグリーンの彩りが、そよ風にやさしく揺らぐ若葉を思わせ、涼やかなひとときを演出します！

キーライムパイ

「キーライムパイ」は、アメリカ・フロリダ州発祥の夏の定番デザート。

ライムの果汁をたっぷり織り交ぜた、酸味の強いライムカードを生クリームで包み込み、軽いパイ生地と合わせています。

ミルキーな味わいの中にライムの酸味が際立つ一品です。

メロンショートケーキ

アーモンドパウダーを加えた柔らかいスポンジに、みずみずしいメロンと生クリームを重ねたショートケーキ。

生地にはメロンのシロップでしっとりと香りをまとわせ、フレッシュなメロンの風味と味わいを五感で体験できます。

ピスタチオとチェリーのケーク

ピスタチオのペーストとパウダーをたっぷり練り込んだケークに、アマレナチェリーのシロップ漬けを忍ばせた「ピスタチオとチェリーのケーク」

香ばしさの中にチェリーの甘さが広がる、風味豊かな味わいです。

トップにはクランブルをあしらい、食感に軽やかなアクセントを出しています。

オレンジとマンゴーのサブレサンド

テイクアウトギフトとして好評の「ガナッシュサンド」を、アフタヌーンティー限定サイズで夏仕様にアレンジ。

オレンジコンフィを合わせたホワイトチョコレートのガナッシュを、ザクザク食感の全粒粉サブレで挟み、マンゴーがあしらわれています。

柑橘の爽やかさとマンゴーの甘みが広がる一品です。

ガナッシュには、環境や生産者に配慮したKAOKAの有機・フェアトレードチョコレートが使用されています。

チョコミントマカロン

スペアミントが香るガナッシュを、軽い食感のマカロンでサンドした「チョコミントマカロン」

チョコレートのコクにミントの清涼感が寄り添い、優しくもすっきりした味わいに仕上げられています。

セイボリー（シェフのおすすめを日替わりで3種）

スイーツの合間に楽しむ日替わりセイボリーと、焼き立てスコーン＆季節のジャムは、プルマン東京田町のアフタヌーンティーのもう一つの魅力。

旬の食材を取り入れたセイボリーから、シェフがその日に合わせて厳選した3品を堪能できます！

さらに、アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、予約に合わせて焼き上げたものをサーブ。

2026年夏は、パイナップルジャムとクロテッドクリームを添えて提供されます。

コースのようにゆったりと、満足感のあるティータイムを楽しめる内容です。

ドリンク

ドリンクは、エスプレッソやカフェラテなどのコーヒーに加え、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」より、14種類の紅茶をフリーフローで用意。

2026年夏のおすすめは「ラベンダードリーム」と「ホワイトピーチ」です。

「ラベンダードリーム」は、ほんのりスパイシーなタイムとラベンダーの優しい香りが夏の疲れを癒やします。

「ホワイトピーチ」は、夏に愛されるフルーツ・白桃のみずみずしく甘い香りと、レモンマートルの繊細な酸味が調和した飲みやすい一杯。

紅茶はアイスティーとしても楽しむことができ、夏の午後に心ほどける爽やかなひとときを届けてくれます。

フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド

レストラン「KASA」では、自宅でのご褒美時間や大切な人への贈り物におすすめな「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」を販売中。

夏のアフタヌーンティーで楽しめる「オレンジとマンゴーのサブレサンド」のフレーバー違いを購入できます。

ザクザクとした全粒粉サブレで、濃厚なガナッシュをたっぷり挟み、艶やかなグレープフルーツのコンフィチュールやペカンナッツがあしらわれた焼き菓子です。

プルマン東京田町でアフタヌーンティーを堪能した後は、自宅でも「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」とともに、余韻に浸る贅沢なひとときを過ごせます。

メロンやマスカット、ライムにミントなど、爽やかな緑が彩る夏のアフタヌーンティ。

プルマン東京田町「JUNCTION 」の「涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー」は、2026年6月1日〜8月31日まで提供です☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post メロンやマスカットカラーが爽やか！プルマン東京田町「JUNCTION 」涼をまとう”緑”果実のアフタヌーンティー appeared first on Dtimes.