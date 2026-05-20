舘ひろし、ドレス姿の西野七瀬を華麗にエスコート！ 「この映画は西野君にかかっています」
俳優の舘ひろしが20日、都内で開催された主演映画『免許返納!?』のプレミアイベントに出席。舘は共演の西野をエスコートしてレッドカーペットに登場。作品について「皆さんに笑っていただける映画になっていると思います」と笑顔で語った。
【写真】舘ひろしが西野七瀬をエスコート プレミアイベント＜フォトギャラリー＞
本作は、アクションに情熱を燃やす70歳の現役映画スター・南条弘（舘）と、南条のマネージャー・川奈舞（西野）らが織りなすドラマをコミカルに描く。この日は、共演の大地真央、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、そして河合勇人監督も出席し、一同はレッドカーペットが敷かれた階段に登場。舘は西野をエスコートして、会場の歓声に笑顔を見せていた。
かつて映画『免許がない！』でも南条弘を演じた舘は「この作品は、1996年に公開された『免許がない！』という映画のオマージュといいますか。そういう作品です」とコメント。レッドカーペットを歩いた感想を求められると「大地真央さんが『舘さん、どんどん先に行かないでよ。ゆっくり降りてね』って言っている本人が、どんどん先に行って（笑）。『ちょっと待てよ』って私が止めたんですけど（笑）。こんなにたくさんの方がいらっしゃると思ってもみませんでした。本当にありがとうございます」と喜びを語った。
花柄のドレス姿で登場した西野は、二度目の舘との共演について「前回の『帰ってきた あぶない刑事』の時は、役柄的にもそんなに近い距離感じゃなかったので。今回は俳優とマネージャーというめちゃめちゃ近い役柄で。前回では知りえなかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただきました。舘さんのいつもダンディでかっこいいっていうイメージを崩した姿も見させてもらったし、私の川奈という役が結構ずばずば言う役なんですけど、それで情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と回想。
これを聞いた舘は「この映画は西野君にかかっていますから」と微笑んで見せ、西野は「ずっとそう言っていただけるんですけど（笑）。楽しく撮影していました。舘さんにこんなこと言っていいのかな？っていうことを、いっぱい言いました（笑）」と笑顔で共演を振り返っていた。
映画『免許返納!?』は、6月19日全国公開。
【写真】舘ひろしが西野七瀬をエスコート プレミアイベント＜フォトギャラリー＞
本作は、アクションに情熱を燃やす70歳の現役映画スター・南条弘（舘）と、南条のマネージャー・川奈舞（西野）らが織りなすドラマをコミカルに描く。この日は、共演の大地真央、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、そして河合勇人監督も出席し、一同はレッドカーペットが敷かれた階段に登場。舘は西野をエスコートして、会場の歓声に笑顔を見せていた。
花柄のドレス姿で登場した西野は、二度目の舘との共演について「前回の『帰ってきた あぶない刑事』の時は、役柄的にもそんなに近い距離感じゃなかったので。今回は俳優とマネージャーというめちゃめちゃ近い役柄で。前回では知りえなかった舘さんの新たな一面をたくさん見させていただきました。舘さんのいつもダンディでかっこいいっていうイメージを崩した姿も見させてもらったし、私の川奈という役が結構ずばずば言う役なんですけど、それで情けない姿とかも引き出せたかなと思っております」と回想。
これを聞いた舘は「この映画は西野君にかかっていますから」と微笑んで見せ、西野は「ずっとそう言っていただけるんですけど（笑）。楽しく撮影していました。舘さんにこんなこと言っていいのかな？っていうことを、いっぱい言いました（笑）」と笑顔で共演を振り返っていた。
映画『免許返納!?』は、6月19日全国公開。