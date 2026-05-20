（新静岡セノバ前から中継 須藤 駿介 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（須藤 駿介 アナウンサー）

さあ「しずおか献立予報」です。スーパーで聞いたお買い得な野菜を、お値段、そして簡単レシピと合わせてご紹介していきます。さあ、きょうはですね、こちら「食鮮館タイヨー･高松店」の店長、木川さんにうかがいました。おすすめの食材はズバリこちらです。「ジャガイモ」。





（松浦 悠真 気象予報士）ジャガイモ…腹持ちが良くて僕も本当大好きですね。（須藤 駿介 アナウンサー）肉ジャガにしてもいいですし、カレーもシチューも万能ですよね。なぜ今お買い得なのかといいますと…先月より約4割ほど安くなっているんですが、北海道産のものに次いで九州産の出荷量が増えていることから、かなりお買い得に手に入れることができるんですね。さあ「食鮮館タイヨー･高松店」、きょう20日のこのジャガイモの値段がなんと松浦さん30円。（松浦 悠真 気象予報士）確かにこれはお買い求めやすいお値段ですね。（須藤 駿介 アナウンサー）その他でも84円ほどで、高くてもこの値段で購入することができるんですね。そんなジャガイモを使ったきょうの簡単レシピはズバリ、シンプルです。・「揚げないフライドポテト」なんですね。材料もこのようになっています。それでは作り方を見ていきましょう。こちらです。ジャガイモは1センチ幅の棒状に切りまして水にさらします。その後、水気を取りまして、このジャガイモをレンジで2分間加熱。ビニール袋に入れて、ここで薄力粉をまぶしていきます。完全にまぶしきったら、熱したフライパンでジャガイモをじっくり弱火から中火にかけて焼いていくと…カリッと焼けてきたら、最後にお塩をまぶして…簡単「揚げないフライドポテト：完成です。ということでスタジオにきょうもご用意しています。皆さんどうぞ召し上がってください。（スタジオ出演者 試食）（須藤 駿介 アナウンサー）「揚げないフライドポテト」本当に簡単に作れますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ここまで「しずおか献立予報」でした。