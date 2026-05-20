今、静岡で、お得に一流の極上グルメが思う存分食べられると注目を集めているのがホテルのランチビュッフェ。たまにはちょっと豪華に自分へのご褒美にと、おいしくて、至福の非日常時間を過ごせるのが人気の秘密。



静岡駅・北口にあるホテルアソシア静岡のランチビュッフェは「静岡マルシェ」がテーマ。



地元食材をふんだんに使ったバラエティ豊かな料理に、一人一皿限定の渾身の逸品。さらに珍しい体験型のタコスバーなど盛りだくさん！





（客）「きょうはリッチな気分で食べさせていただいてます」（客）「普段の仕事のご褒美だなって思います」富士山の絶景が自慢の日本平ホテル。しかし人気は景色だけではなく、シェフ自慢のハイクオリティなグルメも。一足早く夏を満喫できる「アーリーサマーランチ」にライブキッチンで提供するパスタやローストビーフも食べ放題。更に欲張りな方には究極のスイーツで自分へのご褒美を。（客）「日々の疲れを癒やしにここにきました」（客）「自分で作るような料理じゃないので、非日常というか」静岡でお得に楽しめる極上のランチタイム。至福の時が楽しめるホテルの大人気ランチビュッフェ。その魅力を調査します。静岡でお得に楽しめる極上ホテルの大人気ランチビュッフェを調査。まずは、静岡駅・北口から徒歩1分のホテルアソシア静岡。格式高い人気のシティホテルですが、1階にあるカジュアルなレストランが「オールデイダイニングパーゴラ」。このレストランの特長は？（オールデイダイニング パーゴラ マネージャー 福島 健さん）「パーゴラのランチブッフェは、地産地消、こちらをテーマとして“静岡マルシェ”という言葉をうたっておりますので、静岡の旬なものを中心に使用しています」マルシェとはフランス語で市場のこと。今は初夏の旬な食材をいかしたメニューが並びます。そんなパーゴラには、驚きのブッフェメニューが盛りだくさんです。（オールデイダイニング パーゴラ マネージャー 福島 健さん）「ダイニングのレストランでよくお出ししている内容、クオリティ、こちらにこだわったものをお客様に一品料理として提供しています」高級料理のため、一人一皿限定のシェフ渾身の料理が「鰹のグリルミキュイ仕立て」。ミキュイとは半生のこと。生姜やみょうがを合わせたオリジナルのトマトソースでいただくシェフ渾身の逸品。お客さんの反応は？（客）「レアでとってもおいしかったです。鮮度が良くてね」（客）「実家が高知で。久しぶりに満足しました。食べ放題だったらこればっかり取ってくる感じですね」そして、ライブキッチンでは珍しい“あれ”が食べ放題。なんとこちらでは、ハンバーグ…ではなく、ハンバーガーを提供。しかも、そのこだわりが半端ないんです。（オールデイダイニング パーゴラ 料理長 中本 英輔さん）「パティをちゃんと自家製で作っておりまして、牛100％のパティです。粗びきと細かい肉の2種類のひき肉ををまぜて肉肉しさを出してます。」チーズもモッツァレラやチェダーなど4種類のチーズを使用した特製ハンバーガー。でもなぜ、ハンバーガーなのでしょうか？（オールデイダイニング パーゴラ 料理長 中本 英輔さん）「僕が好きなものを出してますので…」さらに、あの“メキシコの人気メニュー”も食べ放題！？メキシコの名物と言えば…。（マネージャー 福嶋 健さん）「こちらは『タコスバー』と申します。お客様自身が作っていただく体験型メニューとなっております」食べるだけではなく体験もしてもらおうと、好きな具材を選んで自分だけのタコスが作れるのです。こちらではオリジナルのしらすのアヒージョなども取り入れ、自分好みにカスタマイズできる人気メニュー。これは、支配人のアイデアなんだそうです。その他にも、旬な果実やスイーツも約30種類が食べ放題で、なんと3500円と、とってもリーズナブル。（客）「お料理がおいしいです。季節の素材を入れて下さるものですから。いいですね、リッチな感じで」（客）「特別感が本当にあって、普段の仕事のご褒美だなって思います」（客）「私の誕生日で、ここに来るの知らなかったのでびっくり！おいしいです。」しかしなぜ、この価格でブッフェを提供できるのでしょうか？（オールデイダイニング パーゴラ マネージャー 福島 健さん）「私どものレストランは館内のレストランが様々ありますので、そういった部分でレストランごとに部位を使い分けて、企業努力をさせていただいて、この価格で実現させていただいております」続いては、静岡県内屈指の絶景を誇る日本平ホテル。富士山と駿河湾の絶景や非日常的な世界が広がる、洗練された空間が魅力のリゾートホテルです。もちろん人気の秘密は景色だけではなく…。（日本平ホテル 企画室 馬場 帆乃香 さん）「シェフが腕を振るう自慢のお料理を多くご用意しておりますので、景色はもちろんでございますが、ぜひ美食にもご注目いただければと思います」自慢のランチブッフェが食べられるのは、“オールデイダイニングザ・テラス”。明るく広い店内では、日本平の絶景とともに、ゆったりと至福の時間を堪能できます。いろいろな料理が並ぶブッフェボードにはシェフこだわりの様々な料理が。サラダやスイーツもとても充実していますが、中でも一番のおすすめは？（日本平ホテル 総料理長 渡辺 健太郎 さん）「出来立てのお料理を召し上がっていただくということが、ライブキッチンの目玉になると思いますので、香り味わいを楽しんでいただくことを心がけております」一番人気は、客の目の前で切り分けるこのローストビーフ。（日本平ホテル 総料理長 渡辺 健太郎 さん）「加熱時間を長くとりまして、低温調理でゆっくりと加熱をしてお肉にストレスをかけずにジューシーに仕上げております」細部までこだわり仕上げるローストビーフは上質な味わいが特徴。赤ワインとたっぷりの玉ねぎを使用したシャリアピンソースが絶妙な極上の逸品です。また、タコとオリーブのトマトソーススパゲティは、タコのうま味と食感、さらにオリーブのさわやかな風味がトマトソースに見事にマッチした一品です。さらに、今なら、アーリーサマーランチブッフェと題し、初夏を彩る旬のメニューが盛りだくさん。これは、ナスに豚バラ肉を巻いて、バルサミコと醤油のソースで照焼風に仕上げた料理。さらに。（日本平ホテル 総料理長 渡辺 健太郎 さん）「『あかでみ』というトマト本来の香りが強い昔ながらのトマトの香りがするトマトになっておりまして、こちらをガスパッチョにした夏のスープのイメージになります」誰もが楽しめるスタンダードな味わいの中に、日本平ホテルらしさを演出した、優美な料理がずらり。手作りスイーツやドリンクまでついて4300円はとってもお得です。（客）「日々の疲れを癒やしにここへ来ました。最高です」（客）「普段、家では食べられないような料理が並んでいるので、すごく楽しいです」（客）「すごく非日常というか、すごく贅沢でありがたいです」…と、皆さん大満足のご様子。中にはこんな人も…。（埼玉から来た客）「記念日で来たものですから。定年退職と結婚記念日で。景色も良くて、天気も良くて食事もおいしくて最高の気分です」しかし、このクオリティでこの価格…その秘密を聞いてみると？（日本平ホテル 企画室 馬場 帆乃香 さん）「ホテル全体で食材を計画的に仕入れることで、スケールメリット（規模の効率化）を生かしております。また、地元静岡の旬食材を積極的に取り入れることで、輸送コストを抑えながら鮮度の良い食材を使用したメニュー作りを行っています」さらに、今なら静岡クラウンメロンフェアが開催中で、ビュッフェとは別ですが、アフタヌーンティーではパンナコッタから、ショートケーキまで、クラウンメロン尽くしのスイーツを楽しめます。静岡のホテルで楽しむちょっとリッチな自分へのご褒美。いかがですか？