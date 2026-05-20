実家に帰省していたママさんが、3週間ぶりにワンコと再会したら…？ワンコの愛を感じる熱烈歓迎が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破しています。

【動画：3週間、実家に帰省した結果→帰宅後にドアを開けた瞬間、犬が飛んできて…喜びあふれる『再会の光景』】

ワンコとママが3週間ぶりに再会

YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、実家に帰省していたママさんが自宅に帰ってきて、ビーグルの「ペコ」ちゃんと3週間ぶりに再会した時の様子です。ママさんがお家に着いたのは夜中の3時だったため、ペコちゃんは寝ているかと思いきや…？

リビングのドアを開けた瞬間に、ペコちゃんは「おかえり～っ」とすっ飛んできたそう！そしてしっぽをブンブン振りながら、ママさんに飛びついて熱烈歓迎してくれたとか。どうやらママさんに会いたくて、帰りを今か今かと待っていたようです。

ハイテンションで大喜び！

実はママさんはペコちゃん以上に再会を心待ちにしていたため、たっぷりナデナデしたりお顔をスリスリしたりして、全力で愛情表現をしたそう。するとペコちゃんはソファやテーブルの上でぴょんぴょん動き回って、歓喜の舞を披露！深夜3時とは思えないほどハイテンションで、再会の喜びを分かち合う2人なのでした。

しばらくするとペコちゃんは「お土産ないのかな？」とばかりにスーツケースの匂いをチェックし始めたのですが、またすぐにママさんのところに甘えにきたそう。そしてママさんが撫でてあげると、とても幸せそうな笑顔を見せてくれたとか。愛にあふれた光景を見ていると、こちらまで幸せな気持ちになります。

日常が戻ってきたかと思いきや…

家族が揃って平和な日常が戻ってきたと思いきや、なんと翌日からママさんとパパさんは体調を崩して寝込んでしまったとか！ペコちゃんは「せっかく遊んでもらえると思ったのに、つまんない…」としょんぼりしながらも、2人に寄り添ったり手をペロペロ舐めたりして、優しく看病してくれたそうですよ。

この投稿には「大喜びですね」「とっても元気で本当に可愛いです」「こちらまで笑顔になりました！」といったコメントが寄せられています。

ペコちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ペコビーたん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペコビーたん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。