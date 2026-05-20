ニュージーランド航空は、東京/成田〜クライストチャーチ線を11月27日に開設する。

火・木・土曜の週3往復を運航する。機材は新仕様のボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が11時間、クライストチャーチ発が11時間35分。2015年3月以来、約11年ぶりの運航再開となる。運航期間は2027年5月8日まで。

クライストチャーチ空港のある南島には、ニュージーランド最高峰のアオラキ／マウント・クックや星空保護区のテカポ、世界でも特にアクセスしやすい氷河、ミルフォード・サウンドなど、自然あふれる観光名所が多い。

同路線の就航により、オークランドでの国内線乗り換えが不要となり、利便性が向上する。

■ダイヤ

NZ52 東京/成田（16：00）〜クライストチャーチ（07：10+1）／11月27日

NZ52 東京/成田（21：40）〜クライストチャーチ（12：50+1）／火・木・土（11月28日〜2027年4月1日）

NZ52 東京/成田（21：40）〜クライストチャーチ（11：50+1）／火・木・土（2027年4月3日〜5月8日）

NZ51 クライストチャーチ（12：35）〜東京/成田（20：10）／火・木・土（11月28日〜2027年4月3日）

NZ51 クライストチャーチ（11：35）〜東京/成田（20：10）／火・木・土（2027年4月6日〜5月8日）