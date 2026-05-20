巨人の山瀬慎之助捕手（２５）が２０日、新たな打撃フォームに挑戦していることを明かした。この日は、ジャイアンツ球場で２軍練習に参加。１軍再昇格に向けて「自分のバッティングの能力をあげられるように」と意気込んだ。

星稜高の後輩である内山（ヤクルト）からアドバイスを受け、体の回旋を意識する打ち方に変えた。１７日に「８番・捕手」でスタメン出場したファーム・リーグ西武戦で初めて実践。１試合で２本塁打、３打点と結果につなげた。「（やり方が）自分に合っていて、良さそうな感じがあったので続けてみる」と手応えを口にした。

ティー打撃では両腕を組んでバットを振る姿もあった。これも内山からの助言。近本（阪神）の自主トレ動画を参考に、体の軸を意識した練習だ。「腕だけで打つのではなく回旋で打つ」。フリー打撃でも時折、タブレットを使いながらフォームやバットの軌道を何度も確認し打席に立った。

今季は、１軍でプロ初本塁打を放つなど打率２割３分１厘、１本塁打、２打点と奮闘するも、４月２０日に再調整で２軍降格となった。「バッティングも守備もまだまだうまくなれるところはある。誰かと比べるのではなく、自分自身でもう一段レベルを上げられるように」。強肩を誇る２５歳が激戦必至の１軍捕手陣争いに挑む。