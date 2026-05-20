17LIVE、ぷにぷにうんちくんとの初コラボイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、かわいらしい見た目やぷにぷにとした動きで幅広い世代で人気上昇中のキャラクター「ぷにぷにうんちくん」との初コラボレーションイベント『ぷにぷにうんちくん』を開催している。
17LIVEがぷにぷにうんちくんと初コラボ
○限定デジタルプライズやグッズが贈呈
このイベントは、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、ぷにぷにうんちくんのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、ぷにぷにうんちくんの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
17LIVEがぷにぷにうんちくんと初コラボ
○限定デジタルプライズやグッズが贈呈
このイベントは、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、ぷにぷにうんちくんのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、ぷにぷにうんちくんの限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。