1年中温暖な気候の石垣島には、牛のエサとなる牧草が豊富。青々とした牧草をたくさん食べてストレスなくのんびりと育つため、体が大きく上質な肉質になるのだとか。

たけさん亭／迫力の厚切り肉

「特上3種盛」220g8580円

「たけさん亭」では、石垣牛の買参権をもった店主がA4・5等級のみを一頭買いで仕入れ、食べごろを見極めて提供しています。自店でさばくため部位が細かく分けられ、珍しい部位も味わうことができます。

「特上3種盛」は巻きロース、ロース芯、肩バラのサーロイン系の3種が楽しめます。

「塩焼盛合せ（カルビ、ロース）」250g5500円

「塩焼盛合せ」は、あっさりとしたなかにも肉本来のうま味が感じられて絶品！

「カルビうどん」1045円

石垣牛の骨やスジ肉のだしを使用した、ピリ辛玉子とじ仕様の「カルビうどん」も外せません。

店内はすべて掘りごたつ席

■たけさん亭（たけさんてい）

住所：沖縄県石垣市浜崎町2-2-4

TEL：0980-88-0704

営業時間：17時〜20時30分LO

定休日：火曜



金牛／直営牧場ならではの熟成石垣牛

「厳選カルビ」100g3290円

島内で120年以上和牛を生産する一家が営む「金牛」では、30カ月ほど肥育し、最もおいしい状態に熟成させた石垣牛のみを扱っています。

良質なサシが入った “厳選”シリーズは数量限定！ カルビには見事なサシが入り、舌の上でとろけるような食感です。

「ビビンバ」1100円

濃厚な焼肉のシメには野菜たっぷりの「ビビンバ」を。うれしいミニスープ付きです。

テーブル席のほか、掘りごたつ席の座敷もある

■金牛（きんぎゅう）

住所：沖縄県石垣市美崎町8-8

TEL：0980-82-2232

営業時間：17時〜21時30分LO

定休日：木曜



石垣牛炭火焼肉 やまもと／一頭買いだから部位が豊富

「焼きしゃぶ」3100円〜（1人前）

目利きの店主が納得のいく石垣牛だけを仕入れるお店。上質で新鮮な肉を手ごろに味わえ、部位の種類が豊富なのが魅力です。人気の部位は早い時間に売り切れることも多いのだとか！

「焼きしゃぶ」は、サシの入った上ロースを炭火で軽く炙り、オニオンスライスを巻いてポン酢で味わう一品。

「上ロース」3000円〜（1人前）

「上ロース」は、軟らかくて脂ののりもほどよい部位。焼きすぎに注意！

人気店なので、旅程が決まったらすぐにに予約を

■石垣牛炭火焼肉 やまもと（いしがきぎゅうすみびやきにく やまもと）

住所：沖縄県石垣市浜崎町2-5-18

TEL：0980-83-5641

営業時間：17時〜肉がなくなり次第閉店

定休日：水曜、ほか不定休あり



島のうし 石垣屋／ぜいたくな空間で島産黒毛和牛に舌鼓

「うわさの先島牛にぎり」3貫1800円

石垣島伝統の琉球瓦が目を引くお店。店内は全席掘りごたつ式になっています。落ち着いた雰囲気のなかで、石垣島で肥育された極上の黒毛和牛を味わえます。焼肉のほかにも、ステーキ、自家製ハンバーグなど多彩なメニューが楽しめます。

赤身肉を使用した「うわさの先島牛にぎり」は、軽く炙ることで脂が溶けて甘みが広がります。

「特選サーロイン」200g8000円

「特選サーロイン」は上品な甘さの脂が特徴。手づくりの島の塩で味わうのがおすすめです。

個室もあり、家族連れに好評

「石垣牛サーロインステーキ」180g 7200円 （スープ、サラダ、パンまたはライス付き）

30年以上前から石垣牛に特化している老舗店。「霜降りなのにさっぱりしているのが魅力」とシェフは語ります。最初のひと口は何もつけずに、次は塩、ソース、と味の変化を楽しみましょう。

「石垣牛サーロインステーキ」は、均一に火が通るよう湯煎してから焼くのがこだわり。

「石垣牛の筋肉の串焼き」1本630円（注文は2本〜）

「石垣牛の筋肉の串焼き」は、ヒレのスジ肉を2時間煮込んでから焼いたこだわりの一品です。

店内は眺望がよく、晴天時は西表島まで一望できる

■ステーキ＆レストラン パポイヤ（すてーきあんどれすとらん ぱぽいや）

住所：沖縄県石垣市大川258 レオビル8F

TEL：0980-83-3706

営業時間：11時30分〜12時LO、17〜19時LO

定休日：日曜、ほか不定休あり



CORNER'S GRILL／肉汁とうま味があふれる熟成肉ハンバーガー

「石垣牛アボカドチーズバーガー」パティ150g2820円

JAおきなわ認定石垣牛のA3ランク以上のみを仕入れ、自店で精肉、熟成を手がけているお店。サーロインやネックなどを挽肉にしたハンバーガーと、極上のステーキが名物です。

「石垣牛アボカドチーズバーガー」は、スパイスが肉の味わいを引き立て、アボカドやチーズにもマッチ！

「サーロインカットステーキ」120g時価5000円〜

「サーロインカットステーキ」は甘い肉汁がじゅわっと広がり、コクがありつつ後味はさっぱりいただけます。

■CORNER'S GRILL（こーなーず ぐりる）

住所：沖縄県石垣市大川258-1 城西ビル1F

TEL：0980-82-8050

営業時間：11時〜売切れ次第終了

定休日：不定休



HEART LAND 美崎町店／ボリューム満点の石垣牛バーガー

「石垣牛バーガー」2300円（数量限定）

「HEART LAND 美崎町店」では、7種類の具を挟んだ石垣牛バーガーをはじめ、島魚フライと自家製タルタルソースのフィッシュバーガーなどさまざまなグルメバーガーが揃います。テイクアウトは電話予約ができるのでおすすめ！

「石垣牛バーガー」は、肉のうま味が濃厚なパティのほか、県産和牛のローストビーフ、目玉焼きなどをサンドしています。

「パイナップルバーガー」1500円

「パイナップルバーガー」は、県産黒毛和牛のパティとパイナップルの相性が抜群！

入り口の券売機でオーダーを済ませてから着席するスタイル

■HEART LAND 美崎町店（はーと らんど みさきちょうてん）

住所：沖縄県石垣市美崎町3-2-4

TEL：080-3370-1814

営業時間：11時〜20時30分LO（10〜3月は〜20時LO）

定休日：不定休





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ石垣 宮古 竹富島 西表島'27』に掲載した記事をもとに作成しています

