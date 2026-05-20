みなさんは子どもの教育費として、どれくらい備えていますか。生命保険業を営むソニー生命保険株式会社が2026年2月、大学生以下の子どもがいる全国の20歳以上の男女1000人を対象に行った調査（インターネットリサーチ）によると、高校生以下または予備校生・浪人生の子どもを持つ親が、子どもの進学費用のために月々支出している金額は平均1万5684円でした。大学などの進学費用は「銀行預金」をあてると答えた人が最も多く、全体の半数以上にのぼりました。



【グラフ】将来の進学費用に備えた毎月の支出額、「0円」が飛び抜けて多い

教育資金の備え：平均は月々15684円で昨年より4355円減少

はじめに、高校生以下の子ども、または予備校生・浪人生を持つ親751人に、進学費用のための備えとして毎月準備している金額を聞きました。その結果、最も多かったのは「0円」（36.4%）でした。次いで「30000円以上」（16.9%）、「20000円〜29999円」（15.6%）、「10000円〜14999円」（15.2%）と続きました。



世帯年収別に見てみると、世帯年収が1000万円以上の人の場合は、平均月額が20007円でした。



続いて、子どもの進学費用にあてる平均額の推移をみると、2026年が「15684円」と昨年の「20039円」から「4355円」減少しました。また、進学の備えとともに塾などの学校以外の教育費も減っています。物価上昇に伴う生活費の増加などで、子どもの教育に関する支出に回す余裕がないケースもあるとみられます。



教育資金で奨学金や祖父母の援助を頼った親も一定数存在

さらに、高校生以下の子どもを持つ親748人に対し、大学などへの進学費用をどのように準備しているかを、複数回答で尋ねました。



最も多かった回答は「銀行預金」（53.3%）でした。次いで「学資保険」が38.5%、「資産運用」（株式投資、投資信託、NISAつみたて投資枠など）（25.3%）が続きます。



なお、投資信託やNISAなどの「資産運用」を選ぶ人は、年収が高い世帯に多い傾向です。年収800万円〜1000万円未満の世帯で31.0%、年収1000万円以上の世帯は39.0%と、他の年収層より高い結果となりました。



次に、大学生などの親（予備校生、浪人生は含まない）249人にも同じ質問をしました。



最も多かった回答は「銀行預金」（61.8%）でした。2位は「学資保険」（39.4%）で、上位2項目は、高校生以下の子どもの親と同様の傾向が見られます。一方、3位は同率で「財形貯蓄」「資産運用」「奨学金」（9.6%）が並びました。



さらに、高校生以下の子どもの親との違いを見ると、「奨学金」と答えた割合は、高校生の親が3.2%だったのに対し、大学生などの親では9.6%と約3倍に増えています。また、「祖父母からの援助」も、高校生の親が6.8%、大学生などの親が9.2%で、大学生などの親の方が多い結果となりました。



一方、「資産運用」の割合は、高校生以下の子どもの親25.3%に対し、大学生などの親は9.6%にとどまっています。大学生などの親と比べ、高校生の親の方が資産運用に積極的な傾向がうかがえました。



【出典】

ソニー生命保険株式会社による調査