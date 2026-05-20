「ピアノを弾くシーンで綺麗だった」男性が選んだ“手が美しいと思う30代男性俳優”ランキング！ 2位「松坂桃李」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、松坂桃李さんです。神奈川県出身で、ファッション誌のモデルを経て2009年に俳優デビューしました。映画やドラマでの活躍にとどまらず、『ひゃくえむ。』や『すべて真夜中の恋人たち』など、声の出演の分野でも才能を発揮しています。また、所作の端々に現れるスッと伸びた手の美しさも、彼の豊かな表現力を支える魅力の一つです。
▼回答者コメント
「指がスッと長く、節々の形が整っており、演技中の何気ない所作に大人の色気と繊細さが宿っているからです」（30代男性／北海道）」
「柔らかさと男らしさを併せ持つ手で、関節の形や指先の表情が繊細な役柄にも重厚な役にも説得力を与える魅力があるからだから」（40代男性／静岡県）」
「筋肉質で血管が出て綺麗だと思います」（20代男性／福岡県）」
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。埼玉県出身の佐藤健さんは、YouTuberとしても活動しています。彼の魅力は、高い身体能力を生かした迫力あるアクションだけでなく、ふとしたしぐさで見せる手の美しさにもあります。映画「るろうに剣心」シリーズでの見事な殺陣は、多くの観客を圧倒し魅了し続けています。
▼回答者コメント
「ピアノを弾くシーンで綺麗だったから」（30代男性／東京都）」
「マジマジと見たことはないが綺麗なシルエットだと思うので手も綺麗」（40代男性／埼玉県）」
「指が細く長いだけでなく、手の動きや仕草に上品さがあり、ドラマや映画の中でも自然と目がいく魅力があります」（50代男性／青森県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：松坂桃李／28票
2位にランクインしたのは、松坂桃李さんです。神奈川県出身で、ファッション誌のモデルを経て2009年に俳優デビューしました。映画やドラマでの活躍にとどまらず、『ひゃくえむ。』や『すべて真夜中の恋人たち』など、声の出演の分野でも才能を発揮しています。また、所作の端々に現れるスッと伸びた手の美しさも、彼の豊かな表現力を支える魅力の一つです。
「指がスッと長く、節々の形が整っており、演技中の何気ない所作に大人の色気と繊細さが宿っているからです」（30代男性／北海道）」
「柔らかさと男らしさを併せ持つ手で、関節の形や指先の表情が繊細な役柄にも重厚な役にも説得力を与える魅力があるからだから」（40代男性／静岡県）」
「筋肉質で血管が出て綺麗だと思います」（20代男性／福岡県）」
1位：佐藤健／55票
圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、佐藤健さんでした。埼玉県出身の佐藤健さんは、YouTuberとしても活動しています。彼の魅力は、高い身体能力を生かした迫力あるアクションだけでなく、ふとしたしぐさで見せる手の美しさにもあります。映画「るろうに剣心」シリーズでの見事な殺陣は、多くの観客を圧倒し魅了し続けています。
▼回答者コメント
「ピアノを弾くシーンで綺麗だったから」（30代男性／東京都）」
「マジマジと見たことはないが綺麗なシルエットだと思うので手も綺麗」（40代男性／埼玉県）」
「指が細く長いだけでなく、手の動きや仕草に上品さがあり、ドラマや映画の中でも自然と目がいく魅力があります」（50代男性／青森県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)