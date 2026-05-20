「ゴディバ」夏季限定の焼き菓子が登場！ 100周年を祝う“ラングドシャクッキー”など展開
「ゴディバ」は、5月20日（水）から、夏季限定の焼き菓子を、全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」および「ゴディバ オンラインショップ」で販売中だ。
【写真】レモンサブレが入った爽やかなクッキー缶も！ 新商品一覧
■ラングドシャに新フレーバーが登場
今回発売されたのは、夏らしいフルーツなどを使った、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな夏季限定の新商品。
「ゴディバ」100周年を祝う華やかな限定パッケージを採用した「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」は、南国のフルーツを思わせる香りや甘酸っぱさが魅力の“カカオフルーツ”とバニラが贅沢に香るホワイトチョコをサンドした“バニラショコラ”の、新しく開発されたフレーバー2種類が楽しめる。
また、暑い季節の贈り物におすすめな「ショコラプリン」と「フルーツジュレ」、「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」が用意されるほか、爽やかな夏を感じる“レモンサブレ”を主役にショコラティエこだわりの5種類が詰まったクッキー缶「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」も展開される。
さらに、全国の一部「ゴディバショップ」では、5月20日（水）より、皆川明氏をデザイナーに迎えた新ユニフォームを着用したスタッフが「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー“カカオフルーツ”のサンプリングを数量限定で実施する。
【写真】レモンサブレが入った爽やかなクッキー缶も！ 新商品一覧
■ラングドシャに新フレーバーが登場
今回発売されたのは、夏らしいフルーツなどを使った、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな夏季限定の新商品。
「ゴディバ」100周年を祝う華やかな限定パッケージを採用した「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」は、南国のフルーツを思わせる香りや甘酸っぱさが魅力の“カカオフルーツ”とバニラが贅沢に香るホワイトチョコをサンドした“バニラショコラ”の、新しく開発されたフレーバー2種類が楽しめる。
さらに、全国の一部「ゴディバショップ」では、5月20日（水）より、皆川明氏をデザイナーに迎えた新ユニフォームを着用したスタッフが「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー“カカオフルーツ”のサンプリングを数量限定で実施する。