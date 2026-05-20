

MONKEY MAJIK

群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival” をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』（6月6日・6月7日開催）の最後のアーティスト情報として、「MONKEY MAJIK」の出演を発表した。

【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』出演アーティスト

桐生フェスの2日目となる6月7日に、4ピースハイブリッドロック・バンド「MONKEY MAJIK」の出演が決定。ヘッドライナーとして、ライブステージでは七尾旅人、birdとともに、イベントを盛り上げる。

MONKEY MAJIKは宮城県在住の4ピースハイブリッドロック・バンド。2006年リリースの｢Around The World｣はフジテレビ系ドラマ｢西遊記｣の主題歌としてヒットを記録し、その後CMソングに｢空はまるで｣が起用されアーティスト性を確立した。数多くのCMソングやドラマ・アニメ・映画の主題歌を手がけ、さらにはアーティストとのコラボレーションや楽曲提供も行う。2026年にはメジャー20年を迎え、これまで以上に精力的に活動中。

現在、桐生フェスティバルでは、2日通し券・1日券のチケットを販売中。チケット販売サイトe+（イープラス）でも発売が開始した。

イベント情報

『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』日程： 2026年6月6日（土）・7日（日）時間： 開場 11時00分 / 開演 13時00〜終演 20時00分(予定)場所： 新川公園（〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1）出演アーティスト：6月6日Ovall、TENDRE、DONGROSSO、田中知之（FPM）、YonYon、ナツ・サマー6月7日MONKEY MAJIK、七尾旅人、bird、DÉ DÉ MOUSE、Bendy、ZEN-LA-ROCK公式サイトhttps://kiryufestival.jp/