「桐生フェス」最終アーティスト発表 MONKEY MAJIKがヘッドライナーとして出演
MONKEY MAJIK
群馬県桐生市で初開催する、”Music & Craft Culture Festival” をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』（6月6日・6月7日開催）の最後のアーティスト情報として、「MONKEY MAJIK」の出演を発表した。
【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』出演アーティスト
桐生フェスの2日目となる6月7日に、4ピースハイブリッドロック・バンド「MONKEY MAJIK」の出演が決定。ヘッドライナーとして、ライブステージでは七尾旅人、birdとともに、イベントを盛り上げる。
MONKEY MAJIKは宮城県在住の4ピースハイブリッドロック・バンド。2006年リリースの｢Around The World｣はフジテレビ系ドラマ｢西遊記｣の主題歌としてヒットを記録し、その後CMソングに｢空はまるで｣が起用されアーティスト性を確立した。数多くのCMソングやドラマ・アニメ・映画の主題歌を手がけ、さらにはアーティストとのコラボレーションや楽曲提供も行う。2026年にはメジャー20年を迎え、これまで以上に精力的に活動中。
現在、桐生フェスティバルでは、2日通し券・1日券のチケットを販売中。チケット販売サイトe+（イープラス）でも発売が開始した。