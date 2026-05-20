通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％付近など期近が低水準
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％付近など期近が低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.06 5.55 5.78 6.34
1MO 7.34 5.91 6.49 7.04
3MO 7.66 5.97 6.77 7.39
6MO 8.15 6.24 7.25 7.62
9MO 8.35 6.39 7.59 7.69
1YR 8.52 6.66 7.89 7.80
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.46 8.57 6.12
1MO 7.30 8.70 6.74
3MO 7.80 8.69 6.82
6MO 8.32 9.06 7.12
9MO 8.58 9.21 7.29
1YR 8.75 9.41 7.46
東京時間16:39現在 参考値
ドル円１週間は6.06％と低水準で推移している。１カ月7.34％から１年8.52％に至るまで順次水準が上がる「通常型」のボラティリティー曲線が継続している。その他主要通貨ペアも同様の傾向がみられている。今晩は米FOMC議事録の公表を控えているものの、短期的な相場変動期待は引き続き低い状況だ。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.06 5.55 5.78 6.34
1MO 7.34 5.91 6.49 7.04
3MO 7.66 5.97 6.77 7.39
6MO 8.15 6.24 7.25 7.62
9MO 8.35 6.39 7.59 7.69
1YR 8.52 6.66 7.89 7.80
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.46 8.57 6.12
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3MO 7.80 8.69 6.82
6MO 8.32 9.06 7.12
9MO 8.58 9.21 7.29
1YR 8.75 9.41 7.46
東京時間16:39現在 参考値
ドル円１週間は6.06％と低水準で推移している。１カ月7.34％から１年8.52％に至るまで順次水準が上がる「通常型」のボラティリティー曲線が継続している。その他主要通貨ペアも同様の傾向がみられている。今晩は米FOMC議事録の公表を控えているものの、短期的な相場変動期待は引き続き低い状況だ。