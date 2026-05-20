◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)

ドジャースは20日、公式インスタグラムを更新。この日のパドレス戦で、2本の本塁打を放ち勝利に貢献したフレディ・フリーマン選手の家族愛あふれる瞬間をとらえたフォトを公開しました。

フリーマン選手は、初回に先頭の大谷翔平選手を3塁に置いた状況で、先制の5号2ランを放つと、6回には6号同点ソロを放つ活躍を見せました。その後、チームは9回に相手の絶対的守護神メイソン・ミラー投手から犠牲フライで1点を奪い勝利しました。

ドジャースは今回、フリーマン選手が2本目の本塁打を放ったあとに、ベンチ横の客席に座る父親とネット越しにハイタッチをかわす写真を公式インスタグラムに投稿。フリーマン選手と父親との強い絆はファンの間では有名で、2024年のワールドシリーズ第1戦では、劇的なサヨナラ満塁弾を放ったあと、バックネット裏にいた父と感情を高ぶらせた様子で言葉をかわすシーンが話題となりました。

今回も愛する父親の前で、持ち前の勝負強さを発揮したフリーマン選手。ドジャースはこの勝利で首位に返り咲いています。