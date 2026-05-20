長谷川アーリアジャスール氏が鳥取県でサッカー教室イベントを開催…対象は小学1年生から6年生、申し込み期間は6.1まで
横浜F・マリノス、FC東京など8つのJクラブやスペインのサラゴサでプレーし、ガイナーレ鳥取に在籍した2024年限りで現役を引退してからは、鳥取のクラブアンバサダーを務めている長谷川アーリアジャスール氏が、6月15日(月)と16日(火)に鳥取県内2カ所で小学生対象のサッカー教室イベントを開催する。
長谷川氏は現役時代から『ARIA FOOTBALL PARK(アーリアフットボールパーク)』と題したサッカー教室イベントを開催。2022年限りでFC町田ゼルビアを契約満了となった後、無所属となった時期を経て23年に鳥取に加入してからは、クラブへの感謝とホームタウンの鳥取県への恩返しのために毎年、鳥取県内でイベントを開催してきた。
『TOTTORI SOCCER FESTIVAL 2026 -ARIA FOOTBALL PARK-』と題した今回のイベントは、6月15日(月)に米子市の米子産業体育館、16日(火)に鳥取市の鳥取市民体育館エネトピアアリーナで開催され、時間は18時から19時50分まで。長谷川氏の他、ガイナーレの選手数名(調整中)がゲストコーチとなり、サッカー選手が行っているステップワークトレーニングやストレッチ体験、ミニゲームなどの楽しいメニューが予定されている。
対象は小学1年生から6年生までのサッカーが好きな子どもたちで、性別やサッカー経験の有無は問わない。参加料は無料で、各日100人(計200人)を募集中。申し込み期間は6月1日(月)までで、多数の場合は抽選となる。
申し込みには参加者本人(子ども)のJFA ID取得と、専用アプリ(JFAパスポート)での申し込み手続きが必要。その他の詳細は鳥取県サッカー協会のHPに掲載されている。
■鳥取県サッカー協会HPへ
[開催概要]
TOTTORI SOCCER FESTIVAL 2026 -ARIA FOOTBALL PARK-
●主催
一般財団法人鳥取県サッカー協会
●共催
長谷川アーリアジャスール/株式会社HAJ
●主管
一般財団法人鳥取県サッカー協会技術委員会普及部
●協力
株式会社SC鳥取
●特別協賛
株式会社さんびる(米子会場)
鳥取ヤクルト販売株式会社(鳥取会場)
●日時・会場
6月15日(月)=米子産業体育館(米子市)
6月16日(火)=鳥取市民体育館エネトピアアリーナ(鳥取市)
18時〜19時50分(※受付 17:20〜17:50)
長谷川氏は現役時代から『ARIA FOOTBALL PARK(アーリアフットボールパーク)』と題したサッカー教室イベントを開催。2022年限りでFC町田ゼルビアを契約満了となった後、無所属となった時期を経て23年に鳥取に加入してからは、クラブへの感謝とホームタウンの鳥取県への恩返しのために毎年、鳥取県内でイベントを開催してきた。
対象は小学1年生から6年生までのサッカーが好きな子どもたちで、性別やサッカー経験の有無は問わない。参加料は無料で、各日100人(計200人)を募集中。申し込み期間は6月1日(月)までで、多数の場合は抽選となる。
申し込みには参加者本人(子ども)のJFA ID取得と、専用アプリ(JFAパスポート)での申し込み手続きが必要。その他の詳細は鳥取県サッカー協会のHPに掲載されている。
■鳥取県サッカー協会HPへ
[開催概要]
TOTTORI SOCCER FESTIVAL 2026 -ARIA FOOTBALL PARK-
●主催
一般財団法人鳥取県サッカー協会
●共催
長谷川アーリアジャスール/株式会社HAJ
●主管
一般財団法人鳥取県サッカー協会技術委員会普及部
●協力
株式会社SC鳥取
●特別協賛
株式会社さんびる(米子会場)
鳥取ヤクルト販売株式会社(鳥取会場)
●日時・会場
6月15日(月)=米子産業体育館(米子市)
6月16日(火)=鳥取市民体育館エネトピアアリーナ(鳥取市)
18時〜19時50分(※受付 17:20〜17:50)