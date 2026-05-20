5月22日(金)〜5月24日(日)に香港で開催される7人制サッカーの国際大会 「HKFC Standard Chartered Soccer Sevens 2026」 に横浜F・マリノスが出場することとなりました。

トップチームからは #村上慶 選手、#三井寺眞 選手が参加いたします▶︎ https://t.co/Hp07HU6QRZ…