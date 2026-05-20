横浜FMの19歳DF&16歳MFが7人制サッカー国際大会に参戦
横浜F・マリノスは20日、香港で開催される7人制サッカーの国際大会 「HKFC Standard Chartered Soccer Sevens 2026」 に、トップチームからDF村上慶(19)とMF三井寺眞(16)が参戦することを発表した。また、横浜F・マリノスユース所属の8選手も参加する。
同大会は22日から24日にかけて実施。香港フットボールクラブが主催し、前回王者のAZ(オランダ)、リーズ(イングランド)、ウエスト・ハム(イングランド)、レンジャーズ(スコットランド)など、各国から集まった全16チームで行われる。
横浜FMはグループDに入り、レンジャーズ、BCレンジャーズ(香港)、ヤウ・イー・リーグ・セレクト(香港)と戦う。
同大会は22日から24日にかけて実施。香港フットボールクラブが主催し、前回王者のAZ(オランダ)、リーズ(イングランド)、ウエスト・ハム(イングランド)、レンジャーズ(スコットランド)など、各国から集まった全16チームで行われる。
5月22日(金)〜5月24日(日)に香港で開催される7人制サッカーの国際大会 「HKFC Standard Chartered Soccer Sevens 2026」 に横浜F・マリノスが出場することとなりました。— 横浜F・マリノス【公式】 (@prompt_fmarinos) May 20, 2026
トップチームからは #村上慶 選手、#三井寺眞 選手が参加いたします▶︎ https://t.co/Hp07HU6QRZ…