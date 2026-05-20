山口がユニフォーム胸パートナー企業交代を発表「ともに歩んでいただいた13年間に心より感謝」
レノファ山口FCは19日、ユニフォーム胸パートナー企業が2026-27シーズンから交代となることを発表した。
山口のユニフォーム胸パートナーは、2014シーズンのJFL時代から13年にわたってユーピーアール株式会社が担当。オフィシャルトップパートナーも務めている。
クラブは公式サイト上で「JFLからJリーグへの挑戦、そして現在まで続くクラブの歩みのそばには、常にユーピーアール株式会社様の存在があります。これまでともに歩んでいただいた13年間に、クラブ一同、心より感謝申し上げます」と述べ、「なお、ユーピーアール株式会社様には、2026/27シーズン以降も、オフィシャルトップパートナーならびにユニフォームパートナーとして、これからもクラブとともに歩んでいただきます」と伝えた。
23日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-B第18節・ロアッソ熊本戦後には、ユーピーアール株式会社の代表取締役・社長執行役員の酒田義矢氏が挨拶をする予定。2026-27シーズンのユニフォームパートナーとユニフォームデザインについても、試合後の発表を予定しているという。
山口のユニフォーム胸パートナーは、2014シーズンのJFL時代から13年にわたってユーピーアール株式会社が担当。オフィシャルトップパートナーも務めている。
クラブは公式サイト上で「JFLからJリーグへの挑戦、そして現在まで続くクラブの歩みのそばには、常にユーピーアール株式会社様の存在があります。これまでともに歩んでいただいた13年間に、クラブ一同、心より感謝申し上げます」と述べ、「なお、ユーピーアール株式会社様には、2026/27シーズン以降も、オフィシャルトップパートナーならびにユニフォームパートナーとして、これからもクラブとともに歩んでいただきます」と伝えた。
23日にホームで行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-B第18節・ロアッソ熊本戦後には、ユーピーアール株式会社の代表取締役・社長執行役員の酒田義矢氏が挨拶をする予定。2026-27シーズンのユニフォームパートナーとユニフォームデザインについても、試合後の発表を予定しているという。