　5月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは306銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は450円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1768>　ソネック　　　　　 1305　　+293（ +29.0%）
2位 <8230>　はせがわ　　　　　　390　　 +74（ +23.4%）
3位 <5031>　モイ　　　　　　　　437　　 +80（ +22.4%）
4位 <3089>　Ｔアルファ　　　　 1374　　+228（ +19.9%）
5位 <4436>　ミンカブ　　　　　　626　　+100（ +19.0%）
6位 <7901>　マツモト　　　　　 1060　　+150（ +16.5%）
7位 <6255>　エヌピーシー　　　　820　　+110（ +15.5%）
8位 <5621>　ヒューマンＴ　　　 1585　　+178（ +12.7%）
9位 <6343>　フリージア　　　　167.9　 +17.9（ +11.9%）
10位 <3753>　フライト　　　　　　184　　 +18（ +10.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1871>　ピーエス　　　　　 1650　　-478（ -22.5%）
2位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　212.2　 -31.8（ -13.0%）
3位 <2686>　ジーフット　　　　　267　　 -29（　-9.8%）
4位 <3858>　ユビＡＩ　　　　　　326　　 -31（　-8.7%）
5位 <4586>　メドレックス　　　 66.1　　-5.9（　-8.2%）
6位 <8247>　大和デ　　　　　　　243　　 -18（　-6.9%）
7位 <5838>　楽天銀　　　　　 6038.1　-441.9（　-6.8%）
8位 <4615>　神東塗　　　　　　　120　　　-6（　-4.8%）
9位 <7603>　ジーイエット　　　 72.4　　-3.6（　-4.7%）
10位 <3985>　テモナ　　　　　　　164　　　-8（　-4.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5802>　住友電　　　　　　10700　　+175（　+1.7%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　 4361　　 +66（　+1.5%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　15870　　+230（　+1.5%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 5085.1　 +46.1（　+0.9%）
5位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 6400.9　 +54.9（　+0.9%）
6位 <285A>　キオクシア　　　　51695　　+405（　+0.8%）
7位 <6702>　富士通　　　　　 3288.2　 +25.2（　+0.8%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　25820　　+195（　+0.8%）
9位 <7735>　スクリン　　　　　10625　　 +80（　+0.8%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 7375　　 +53（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4350　　 -70（　-1.6%）
2位 <8766>　東京海上　　　　　 7710　　-107（　-1.4%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2474.3　 -18.2（　-0.7%）
4位 <4543>　テルモ　　　　　 2325.4　 -17.1（　-0.7%）
5位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3961　　 -29（　-0.7%）
6位 <1808>　長谷工　　　　　　 2695　 -19.5（　-0.7%）
7位 <4751>　サイバー　　　　　 1339　　-8.0（　-0.6%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　 1511.2　　-8.8（　-0.6%）
9位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　225.3　　-1.1（　-0.5%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 1514　　-4.5（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース