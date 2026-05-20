[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇161銘柄・下落115銘柄（東証終値比）
5月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは306銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが35銘柄、値下がりは21銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は450円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1768> ソネック 1305 +293（ +29.0%）
2位 <8230> はせがわ 390 +74（ +23.4%）
3位 <5031> モイ 437 +80（ +22.4%）
4位 <3089> Ｔアルファ 1374 +228（ +19.9%）
5位 <4436> ミンカブ 626 +100（ +19.0%）
6位 <7901> マツモト 1060 +150（ +16.5%）
7位 <6255> エヌピーシー 820 +110（ +15.5%）
8位 <5621> ヒューマンＴ 1585 +178（ +12.7%）
9位 <6343> フリージア 167.9 +17.9（ +11.9%）
10位 <3753> フライト 184 +18（ +10.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1871> ピーエス 1650 -478（ -22.5%）
2位 <9425> ＲｅＹｕｕ 212.2 -31.8（ -13.0%）
3位 <2686> ジーフット 267 -29（ -9.8%）
4位 <3858> ユビＡＩ 326 -31（ -8.7%）
5位 <4586> メドレックス 66.1 -5.9（ -8.2%）
6位 <8247> 大和デ 243 -18（ -6.9%）
7位 <5838> 楽天銀 6038.1 -441.9（ -6.8%）
8位 <4615> 神東塗 120 -6（ -4.8%）
9位 <7603> ジーイエット 72.4 -3.6（ -4.7%）
10位 <3985> テモナ 164 -8（ -4.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 10700 +175（ +1.7%）
2位 <5803> フジクラ 4361 +66（ +1.5%）
3位 <4062> イビデン 15870 +230（ +1.5%）
4位 <9984> ＳＢＧ 5085.1 +46.1（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 6400.9 +54.9（ +0.9%）
6位 <285A> キオクシア 51695 +405（ +0.8%）
7位 <6702> 富士通 3288.2 +25.2（ +0.8%）
8位 <6857> アドテスト 25820 +195（ +0.8%）
9位 <7735> スクリン 10625 +80（ +0.8%）
10位 <6954> ファナック 7375 +53（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4350 -70（ -1.6%）
2位 <8766> 東京海上 7710 -107（ -1.4%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2474.3 -18.2（ -0.7%）
4位 <4543> テルモ 2325.4 -17.1（ -0.7%）
5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3961 -29（ -0.7%）
6位 <1808> 長谷工 2695 -19.5（ -0.7%）
7位 <4751> サイバー 1339 -8.0（ -0.6%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1511.2 -8.8（ -0.6%）
9位 <9434> ＳＢ 225.3 -1.1（ -0.5%）
10位 <8267> イオン 1514 -4.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1768> ソネック 1305 +293（ +29.0%）
2位 <8230> はせがわ 390 +74（ +23.4%）
3位 <5031> モイ 437 +80（ +22.4%）
4位 <3089> Ｔアルファ 1374 +228（ +19.9%）
5位 <4436> ミンカブ 626 +100（ +19.0%）
6位 <7901> マツモト 1060 +150（ +16.5%）
7位 <6255> エヌピーシー 820 +110（ +15.5%）
8位 <5621> ヒューマンＴ 1585 +178（ +12.7%）
9位 <6343> フリージア 167.9 +17.9（ +11.9%）
10位 <3753> フライト 184 +18（ +10.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1871> ピーエス 1650 -478（ -22.5%）
2位 <9425> ＲｅＹｕｕ 212.2 -31.8（ -13.0%）
3位 <2686> ジーフット 267 -29（ -9.8%）
4位 <3858> ユビＡＩ 326 -31（ -8.7%）
5位 <4586> メドレックス 66.1 -5.9（ -8.2%）
6位 <8247> 大和デ 243 -18（ -6.9%）
7位 <5838> 楽天銀 6038.1 -441.9（ -6.8%）
8位 <4615> 神東塗 120 -6（ -4.8%）
9位 <7603> ジーイエット 72.4 -3.6（ -4.7%）
10位 <3985> テモナ 164 -8（ -4.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5802> 住友電 10700 +175（ +1.7%）
2位 <5803> フジクラ 4361 +66（ +1.5%）
3位 <4062> イビデン 15870 +230（ +1.5%）
4位 <9984> ＳＢＧ 5085.1 +46.1（ +0.9%）
5位 <2914> ＪＴ 6400.9 +54.9（ +0.9%）
6位 <285A> キオクシア 51695 +405（ +0.8%）
7位 <6702> 富士通 3288.2 +25.2（ +0.8%）
8位 <6857> アドテスト 25820 +195（ +0.8%）
9位 <7735> スクリン 10625 +80（ +0.8%）
10位 <6954> ファナック 7375 +53（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4350 -70（ -1.6%）
2位 <8766> 東京海上 7710 -107（ -1.4%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2474.3 -18.2（ -0.7%）
4位 <4543> テルモ 2325.4 -17.1（ -0.7%）
5位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3961 -29（ -0.7%）
6位 <1808> 長谷工 2695 -19.5（ -0.7%）
7位 <4751> サイバー 1339 -8.0（ -0.6%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1511.2 -8.8（ -0.6%）
9位 <9434> ＳＢ 225.3 -1.1（ -0.5%）
10位 <8267> イオン 1514 -4.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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