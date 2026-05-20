◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝５月１９日、美浦トレセン

ダイオライト記念５着から巻き返しを図るナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。隊列の真ん中で脚をためると、直線では馬なりのままスムーズに加速し内シックスペンス（５歳オープン）、外アールヴィヴァン（４歳２勝クラス）にそれぞれ１馬身先着した。

タイムは６ハロン８１秒５―１１秒５と及第点以上で、課題の精神面に進境がうかがえる。田中博調教師も「精神的な鍛錬も含めて、苦手な形を作りました。あきらめないで走れていたし、この子にしては自発的に反応もしていました。動きは軽いなという印象です」と手応えを口にする。

昨年のジャパンダートクラシックでは２着馬を３馬身、３着馬を１２馬身差離す圧勝で世代のトップに立ちながらも、その後は３戦勝ち星から遠ざかっている。トレーナーは「喉がスッキリしないところはありますが、まずまずといったところですね。今回はハナにこだわって、それでパフォーマンスができるかどうか」と力を込めた。