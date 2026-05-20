◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―中日（２０日・甲子園）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、１軍の甲子園デビュー戦で「６番・左翼」として２日続けてスタメン出場する。１９日・中日戦（倉敷）では２回先頭、金丸の初球を捉えて中前へはじき返した。初出場、初安打と初ものづくしの一日だった。

悪天候が見込まれるため、内野はシートで覆われた。甲子園の室内で打撃練習、グラウンドで守備練習を行い「やっぱり風が特徴的だと思うので、最後まで目を切らさないとか、できることは尽くしていきたいなと思っています」と意気込んだ。

また、熊谷が今季初めて「８番・遊撃」でスタメン出場する。

以下、両チームのスターティングメンバー。

「中日」

１番・遊撃 村松

２番・二塁 山本

３番・右翼 板山

４番・左翼 細川

５番・一塁 ボスラー

６番・三塁 石川昂

７番・中堅 土田

８番・捕手 加藤

９番・投手 マラー

「阪神」

１番・中堅 岡城

２番・二塁 中野

３番・右翼 森下

４番・三塁 佐藤

５番・一塁 大山

６番・左翼 立石

７番・捕手 坂本

８番・遊撃 熊谷

９番・投手 茨木