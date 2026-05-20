【阪神】立石正広が１軍甲子園デビュー ２日続けて「６番・左翼」で出場 熊谷敬宥が今季初めて遊撃でスタメン
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―中日（２０日・甲子園）
阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、１軍の甲子園デビュー戦で「６番・左翼」として２日続けてスタメン出場する。１９日・中日戦（倉敷）では２回先頭、金丸の初球を捉えて中前へはじき返した。初出場、初安打と初ものづくしの一日だった。
悪天候が見込まれるため、内野はシートで覆われた。甲子園の室内で打撃練習、グラウンドで守備練習を行い「やっぱり風が特徴的だと思うので、最後まで目を切らさないとか、できることは尽くしていきたいなと思っています」と意気込んだ。
また、熊谷が今季初めて「８番・遊撃」でスタメン出場する。
以下、両チームのスターティングメンバー。
「中日」
１番・遊撃 村松
２番・二塁 山本
３番・右翼 板山
４番・左翼 細川
５番・一塁 ボスラー
６番・三塁 石川昂
７番・中堅 土田
８番・捕手 加藤
９番・投手 マラー
「阪神」
１番・中堅 岡城
２番・二塁 中野
３番・右翼 森下
４番・三塁 佐藤
５番・一塁 大山
６番・左翼 立石
７番・捕手 坂本
８番・遊撃 熊谷
９番・投手 茨木