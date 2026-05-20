練習する立石正広（カメラ・朝田　秀司）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神―中日（２０日・甲子園）

　阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、１軍の甲子園デビュー戦で「６番・左翼」として２日続けてスタメン出場する。１９日・中日戦（倉敷）では２回先頭、金丸の初球を捉えて中前へはじき返した。初出場、初安打と初ものづくしの一日だった。

　悪天候が見込まれるため、内野はシートで覆われた。甲子園の室内で打撃練習、グラウンドで守備練習を行い「やっぱり風が特徴的だと思うので、最後まで目を切らさないとか、できることは尽くしていきたいなと思っています」と意気込んだ。

　また、熊谷が今季初めて「８番・遊撃」でスタメン出場する。

　以下、両チームのスターティングメンバー。

「中日」

１番・遊撃　村松

２番・二塁　山本

３番・右翼　板山

４番・左翼　細川

５番・一塁　ボスラー

６番・三塁　石川昂

７番・中堅　土田

８番・捕手　加藤

９番・投手　マラー

「阪神」

１番・中堅　岡城

２番・二塁　中野

３番・右翼　森下

４番・三塁　佐藤

５番・一塁　大山

６番・左翼　立石

７番・捕手　坂本

８番・遊撃　熊谷

９番・投手　茨木