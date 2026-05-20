か、可愛いーーーーッッ！！【セリア】気軽に買えちゃう♡「サンリオグッズ」

キャラクターグッズが豊富な【セリア】に、またまた可愛い「サンリオグッズ」が入荷。デザインも値段も可愛いため、次々とカゴの中に入れてしまいそうです。そこで今回は、全種類制覇したくなる、サンリオの可愛いアイテムを紹介します。

争奪戦の可能性大！ 人気商品の第2弾

大人気の「サンリオキャラクターズ ビーズアートシール」に、待望の第2弾が登場！ 第1弾のラインナップは、シナモロール・ハローキティ・クロミの3種類でしたが、今回の第2弾は、マイメロディ・ポチャッコ・ポムポムプリンから選べます。第1弾は人気のあまり入手困難になっていたため、今回も争奪戦になりそう。

子どもも大人も夢中になる楽しさ

シールシート・ビーズ・トレーなどが一式揃っていて、開封したらすぐに始められます。4色のビーズをシートに記載された番号通りに貼り付ければ、可愛いビーズアートが完成。対象年齢は6才以上です。

ケース付きで持ち運びに便利

ハローキティのワンポイントが特徴的な「ケース付き 耳栓」（写真右）。ケースも耳栓も全て可愛らしいパステルピンク。ゴムのような伸縮性があるポリウレタン製なので、しっかりとフィットしてくれそうです。ケースは、薬やピアス、ネックレスなどを持ち歩くときなどにも活用できそうです。

店内にはほかにもトラベルグッズが充実

セリアでは、パステルピンク × ハローキティのトラベルグッズが複数展開されています。耳栓のほかには、チャック袋やオイルボトルなどがあり、どれも旅行中に活躍する便利グッズです。同じシリーズには、ポチャッコ・クロミデザインの色違いがあるので、併せてチェックしてみてください。

セリアの「サンリオグッズ」は、どれも心くすぐられる可愛さのアイテムばかり。どれも人気商品で完売も早いため、見つけたら迷わずゲットするのがおすすめです。

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writer：河合 ひかる