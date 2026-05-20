メ～テレ（名古屋テレビ）

栃木県で起きた強盗殺人事件。発生前から現場周辺で不審な車の目撃情報が相次いでいました。犯罪の”前兆”があったとみられますが、いつ、どこで起こるかわからない凶悪事件。私たちはその”前兆”にどうやって気づけばよいのでしょうか。

愛知県内の住宅街に設置された、防犯カメラの映像です。午前4時ごろ、暗闇の中に1台の車が現れます。

降りてきたのは2人の人物。窃盗グループとみられます。1人が家の塀に上り、敷地の中を確認すると、一瞬ライトが光りました。

2人で何やらやりとりをしたあと、住宅に侵入することなく、車に乗り込み、立ち去りました。この間、わずか1分ほど。犯行前に“下見”をしていたとみられます。

一方、こちらは愛知県警が過去の事件で摘発した窃盗グループから押収した「メモ」の一部です。

「家族構成」や「生活パターン」さらに…「家の間取り」まで。2階の奥の物置に、金品があることまで盛り込まれていました。これらのメモからは、入念な”下見”があったことが読み取れます。

5月、栃木県で起きた強盗殺人事件でも、発生前に現場周辺で、”下見”をしていたとみられる不審な車の目撃情報がありました。

犯罪発生前に現れる”前兆”にどう気づく？

侵入盗や強盗などの犯罪発生前に現れるこうした”前兆”。わたしたちがその”前兆”に気づくためには、どんなことがポイントになるのでしょうか？

「カメラがあっても『防犯カメラ作動中』の文字がないと、（防犯効果が）弱まってしまう。（不審者が敷地内に）入っていいんだと思ってしまう」（防犯設備士の男性）

19日、愛知県豊川市では、防犯の専門家が地域の人たちとともにまちを歩き、犯罪を未然に防ぐために気を付けることをアドバイスしました。ポイントのひとつは、「開けた駐車場」です。

「作業服を着ていたら仕事か仕事じゃないかわからない。判断がつかなくて困る。（不審者は）大きい駐車場とか、目立たない駐車場に（車を）止めて、下見をする。その辺も含めて注意喚起をお願いできたら」（防犯設備士）

不特定多数が利用する駐車場は、出入りする車に紛れて犯罪グループも利用するケースもあるといいます。さらに、事前に周囲の環境を整えることも重要だと指摘します。

「自転車や粗大ごみを、そこに捨てられると思って、普段はここに住んでいない人が捨てに来る。そうすると、犯罪率自体が上がる傾向がある」（防犯設備士の男性）

”地域の目”が犯罪の「抑止力」に

犯罪の「抑止力」には、”地域の目”が大きな役割を果たすといいます。もし不審な人物や車を見かけたら、警察への通報がすぐにできるか、街の人に聞いてみると。

「『こういう人が歩いてたよ』とかいうのは、知人とかにメールやSNSでいう。えん罪とかそういうことになるとよくないので、通報だとハードルが上がる」（街の人）

明らかに怪しい状況でなければ、警察へ通報することにハードルを感じる人も多いようです。こちらの女性は、110番通報をした経験があると言いますが。

「以前、向かいの家に泥棒がはいりそうになったことがあった。あの人おかしいな怪しいなと見ていたらバリバリと音がしたから。向かいの人が帰ってきたから、すぐ言いに行ったらやっぱりドアが(壊されていた)。（Q.もし仮に音がなかったら？）(泥棒だと)気づいていない」（街の人）

地域を巡回する「青パト」どのように異変を察知

地域の安全を守る、貴重な「目」となるのが…。

車に青色の回転灯をつけて地域を巡回する青色防犯パトロール、通称「青パト」。

岡崎市六名学区で防犯パトロール隊の代表を務める長坂秀志さん(85)は、青パトのハンドルを握って17年のベテランです。

「学校周りをうろつく、中には写真を撮ろうとする人もいる」（六名学区 防犯パトロール隊長 長坂秀志 代表）

長年にわたり地域の防犯に目を光らせてきた長坂さん。

栃木の事件では、事件前に不審な車が目撃されていたにもかかわらず事件が起きてしまったことが気がかりだと話します。

「栃木の事件では『怪しい不審車両がいる』と写真まで載せて回覧板が回っていた。そこまでやっていて事件が起きてしまう」（長坂代表）

長坂さんは、日ごろどのように異変を察知しているのでしょうか。

「悪いことをする人が下見に来ることが想定される。岡崎ナンバーでない番号の車がよくとまっていると、私が見るとすっと出ていく人とか。声掛けて顔見るだけで用心しているなというのがわかればいい」（長坂代表）

警察「少しでも怪しいと思ったらためらわずに通報を」

犯罪の抑止に効果的だという「声かけ」。ただ最近は、近所付き合いも少なくなり、住民同士で話す機会も少なくなっていることが悩みの種です。

「我々も人の目のうちだが(人の目が)薄れている。住民がおかしいということがあれば気軽に通報できるのが一番。地域ぐるみしかないと思う」（長坂代表）

愛知県警によりますと、犯罪の”下見”の可能性がある不審な人物の情報は、県内でも複数寄せられているといいます。

「例えば買い取り業者を名乗るものを家に入れたところ、貴重品を勝手に物色、勝手に写真撮影をした。こういった不審な訪問、徒歩や車で同じ場所を一定期間伺うような様子や徘徊。こういったものは、下見のおそれがあります」（愛知県警 生活安全総務課 中川元宏 警視）

日常に紛れる“不審者”を見抜くことが難しくなる中、警察は、少しでも怪しいと思ったらためらわずに通報してほしいと呼びかけます。

「不審かどうかという判断はなかなか難しいものでありますので、躊躇していただかなく、通報していただければと思います」（中川警視）