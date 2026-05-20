パルマは敗戦も鈴木彩艶はコモ戦で好セーブを見せた

イタリア・セリエAのパルマに所属のGK鈴木彩艶は、現地時間5月17日のリーグ第37節コモ戦にフル出場。

試合終了間際のセーブが絶賛されている。

大躍進して上位につけるコモを相手に後半13分の先制点を許したゲームだったが、試合終了間際に元スペイン代表FWアルバロ・モラタと1対1になった場面で鈴木は左足インサイドで狙われたシュートを右に鋭く反応してセーブした。試合は0-1で敗れたが、最後に大きな印象を残した。

地元メディア「パルマ・ライブ」では「すべての新聞やスポーツウェブサイトで7点をはるかに超える高評価だった」として、この日のパフォーマンスがイタリアで評価されたことを報じた。そのうえで「敗戦にもかかわらず、この見事な個人技で際立った存在感を示した」「鈴木にとってまさに偉業」とし、セーブシーンについて「ほぼ確実にゴールと思われたシュートをコーナーキックへと変えた」と絶賛していた。

イタリアのリーグ戦は残り1試合となり、その後は北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨む鈴木。負傷から復帰してパフォーマンスを取り戻し、最高の状態で代表に合流することができそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）