¡ÚÉ¹Àî¤¤è¤·¡Û¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹à¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿á
²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬20Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ JASRAC¾ÞÂ£Äè¼°¡×¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÉ¹Àî¤¤è¤·¡Û¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹à¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿á
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢£Ã£Í¤Ê¤É¤ÇJASRAC¤«¤é¤ÎÃøºîÊª»ÈÍÑÎÁ¤ÎÊ¬ÇÛ³Û¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Îºî»ì¼Ô¡¦ºî¶Ê¼Ô¡¦²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Î¸ùÀÓ¤È±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÆüËÜ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ(JASRAC)¤¬É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£Ç¯¤ÇÂè44²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶ä¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù(ºî»ì:½©¸µ ¹¯ ºî¶Ê:¸«³Ù ¾Ï)¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ37Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Ï¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å²¼Çò¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£à»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤ÆÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ò²Î¾§ÈäÏª¤·¤¿É¹Àî¤µ¤ó¡£
°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÄ¤ê»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬É¹Àî¤µ¤ó¤Ë²Î¾§¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡£¤¹¤«¤µ¤ºà¤¨¡©¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¡©¤Ê¤ó¤Æ¡©¡Ê¾Ð¡Ëá¤È»Ê²ñ¼Ô¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ JASRAC¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¶â¾Þ¡Û¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù(ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Âç¿¹¸µµ®)
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¡ØÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù(ºî»ì:½©¸µ ¹¯ ºî¶Ê:¸«³Ù ¾Ï)
¡ÚÆ¼¾Þ¡Û¡ØBling-Bang-Bang-Born¡Ù(ºî»ì:R-»ØÄê ºî¶Ê:DJ ¾¾±Ê)
¡Ú¹ñºÝ¾Þ¡Û¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¼ÀÉ÷ÅÁ BGM¡Ù(ºî¶Ê:¹âÍü ¹¯¼£)
¡Ú³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡Û¡ØBITTERSWEET SAMBA¡Ù(ºî»ì¡¦ºî¶Ê:SOL LAKE)
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û