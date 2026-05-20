茨城県で大型トレーラーが横転し、21歳の女性が命を落とした事故から3年。原因とみられているのが、極端にすり減ったタイヤによる“危険な運転”です。取材で浮かび上がってきたのは、安全とコストの狭間で揺れる運送業界の厳しい実情でした。

茨城県常総市の国道で手を合わせた星さん夫妻。娘の有里紗さん（当時21）は3年前の5月19日、この場所で事故に遭いました。

軽乗用車で国道を走っていた有里紗さん。反対車線の大型トレーラーが突然スリップし、回転しながら横転。有里紗さんは下敷きになり、死亡しました。

父 星伸一さん（58）

「（当時）あっちの道路はえぐられちゃってて。今直しちゃったけど」

母 ひろみさん（59）

「本当になんか生々しくて、涙が出てくる。やっぱり、ここまで有里紗が生きていた。常に頭の中で考えて、そばにいてほしいなって、会いたいなって思ってます」

警察の捜査では、トレーラーの駆動輪のタイヤ4本の溝が保安基準を下回る1.6ミリ以下にすり減っていたことが明らかに。

“極端にすり減ったタイヤ”での走行が事故を招いたとして、運転手は危険運転致死傷などの疑いで書類送検されましたが、事故から3年、いまだ起訴されていません。

おととい、事故があった常総市内で行われた茨城県警と県による大規模な取締り。ヘリやドローンを使い、車の整備不良などをチェックしました。およそ2時間の取締りでも、9台の車が積載量を超える荷物を積んでいたとして警告などを受けました。

県の担当者

「我々としても…」

ドライバー

「これで飯食ってんだ。わかって走ってんだよ」

県の担当者

「オーバーしちゃったらしちゃったで、危険性は高まるじゃないですか。我々の気持ちもわかってください」

積載量の超過は横転などの事故に直結するほか、タイヤのすり減りを早めます。警告を受けた車には、かなりすり減っているように見えるタイヤも。事故が起きた後も、こうした危険な走行は後を絶たないのです。

JNNは現役のトレーラーの運転手を取材。すると、“摩耗タイヤ走行”がなくならない背景が浮かび上がってきました。

トレーラーの運転手

「（タイヤの価格は）前は2万4、5000円とかでも入っていたものが3万円を超えたりとかして」

男性は、中東情勢などで高止まりを続ける軽油の値段やタイヤの値上げが相次いでいる現状をあげたうえで、以前勤めていた運送会社の実情を証言しました。

トレーラーの運転手

「できるだけ経費を削減してやらないと、売り上げにならないんで、手元に残らないから。タイヤにしても、ギリギリまで使ってくれっていう話になっちゃうじゃないですか。（タイヤは）溝が片方ないだとか、そういうものもあります」

コストカットのためにタイヤがすり減っていることを認識しながら、ギリギリまで交換しないといいます。男性も危険だと認識しながら、すり減ったタイヤで走行していたといいます。

トレーラーの運転手

「雨の日なんか普通に走るときに、もうタイヤが滑るので、空回りしているのがわかる」

さらに、不正も目撃していました。

トレーラーの運転手

「車検のときだけ正しいタイヤをつけて、それ以降は経費のかからないようにタイヤつけるとか。人それぞれ個人のやり方があるので」

車検時にだけ、すり減ったタイヤを通常のタイヤにすり替えていたのです。

摩耗したタイヤの走行によって死亡したとされる有里紗さん。きのうの命日、母のひろみさんが作ったのは、有里紗さんが大好きだった「唐揚げ」と「グラタン」です。

母 ひろみさん

「お肉がとにかく好きで、運動会の時は必ず、毎回（お弁当に）入れてましたね。おかわりとかしてくれるから、作り甲斐がありますよね」

「できたよ。なんか久しぶりに作った、グラタン」

有里紗さんの大好きだったものが食卓に並びました。

遺族はこう訴えます。

父 星伸一さん

「罪をちゃんと、人ひとり殺してるわけですから、その罪をしっかり償っていただきたい」