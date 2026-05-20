全国から33商品が集結した麻辣湯グランプリ　頂点に輝いたカップ麺が5月20日、大塚に実店舗2号店をオープン

過去最高の盛り上がりとなった2026年5月9日開催の四川フェス2026にて、「第5回麻辣グランプリ2026 麻辣湯編」の結果発表が行われた。2024年ごろからブームが巻き起こった麻辣湯が全国から33商品集結。長時間に及ぶ審査の末、頂点に輝いたのはいったいどんな商品なのか。

麻辣グランプリとは

2026年で5回目の開催となる麻辣グランプリは、日本で発売されている麻辣商品を集めて実食し、頂点を決める祭典。2017年から始まった「四川フェス」のスピンオフ企画として始まった。2021年の第1回から今回まで、累計80社以上、255商品がエントリー。

「本場の麻辣の味が日本に浸透し、正しく伝わる。」ことを目指し、四川料理ファン・麻辣ファンへ向けて、まだ世に知られていない素晴らしい商品を発掘・紹介してきました」（四川フェス委員会）

今回のテーマは2024年から日本で大ブームが巻き起こった「麻辣湯」。25社33商品が集まり、長時間の審査の末、頂点が決定した。

第5回麻辣グランプリ テーマは「麻辣湯」 全30商品が集結！

【カップ麺】グランプリは「中華房 麻辣燙」 5月20日に大塚に2店舗目オープン

カップ麺部門のグランプリに輝いたのは、ISDG「中華房 麻辣燙」。

お店で食べるような本格的な味わいが魅力。カップ麺と思えないもちもちのさつま芋麺に、湯葉やチンゲン菜など6種の具材が入っており、満足感たっぷり。コンビニやスーパーで手軽に買えるというのがうれしい。

「まさに『麻辣の民主化』を加速させた商品。蓋つきで安心してお湯を注げて、完成までわずか2分。手軽さと本格感を兼ね備えた、素晴らしい商品です！」（四川フェス実行委員会）

発売から累計1000万個を発売したその人気ぶりから、2026年2月には東京・吉祥寺に実店舗がオープし、連日大盛況。そして2026年5月20日に東京・大塚に2店舗目が開店。オープン日から3日間限定で半額になるとのことで、今だけのお得な機会にぜひ訪れたい。

【カップ麺】株式会社医食同源ドットコム：中華房 麻辣燙

【素】グランプリは「四川風麻辣燙の素」アレンジで自分好みに！

素部門のグランプリはYIHAI頤海「四川風麻辣燙の素」。

審査委員が食べた瞬間にこれしかないと唸ったという商品だ。中国最大規模の火鍋ブランド「海底撈火鍋」が手がける店舗さながらの味わいが魅力。

「そのまま業務用として店舗で提供しても満足度は間違いなし。まさに『麻辣湯の素の完成形』と呼べる商品」（四川フェス実行委員会）

水で希釈するのが基本だが、牛乳や豆乳で割ってまろやかに、ピーナッツペーストを入れてコクをアップするなどアレンジは無限大。きのこや肉など好きな具材を入れて楽しめる。もちろん、ラーメンやうどんなど麺類とも相性抜群なので、〆までしっかり堪能できそうだ。

【素】頤海日本株式会社：四川風麻辣燙の素

麻辣グランプリ2026 グランプリ商品

準グランプリなどその他ピックアップ商品

【キット】頤海日本株式会社：トマト麻辣湯調理キット

グランプリに輝いた「四川風麻辣燙の素」同様、「海底撈火鍋」の味わいをそのまま楽しめる商品。トマト味は「海底撈火鍋」で人気No.1のスープだという。キットということで、野菜が真空パックされており、鍋一つ調理時間2分で完成する手軽さが最大の特徴。「麻辣湯の新しい形、まさにイノベーション」（四川フェス委員会）だ。

【キット】頤海日本株式会社：トマト麻辣湯調理キット

【鍋の素】株式会社藤商店：白麻辣湯風鍋スープ

辛さが控えめで、鍋でたっぷり楽しめる麻辣湯。「最初の穏やかな辛みから後半に伸びる辛味への流れが心地よく、豆乳のコクと花椒の香りのまとまりも秀逸」（四川フェス委員会）。

【鍋の素】株式会社藤商店：白麻辣湯風鍋スープ

【カップ麺】株式会社医食同源ドットコム：中華房 麻辣燙 黄色のトマト味

グランプリ「中華房 麻辣燙」のトマト味バージョン。開けた瞬間からトマトの香りが広がるという。「麻辣や酸味が強すぎずやさしい口当たりで、あとを引く美味しさ」（四川フェス委員会）。

【カップ麺】株式会社医食同源ドットコム：中華房 麻辣燙 黄色のトマト味

【春雨キット】ハウス食品：「美味香碗」＜麻辣湯麺＞

スープと春雨がセットになった商品。野菜を追加して食べると満足感アップ。手に取りたくなる可愛らしいパッケージも魅力だ。「薬膳の香りがほどよく、中国スパイスが効いてさっぱりと食べれてバランスもいい」（四川フェス委員会）。

【春雨キット】ハウス食品：「美味香碗」＜麻辣湯麺＞

【瓶】HotPot Chai：麻辣湯の素（瓶）

保存がしやすい瓶タイプで少しずつ使えるのが魅力的。麻辣湯だけでなく、炒飯やラーメンなどに加えても美味しい。「本格的な麻辣湯のスパイスの香りと、ごまダレのコク深い旨味が絶妙なバランス」（四川フェス委員会）。

【瓶】HotPot Chai：麻辣湯の素（瓶）

【冷凍】伊藤ハム米久ホールディングス株式会社：麻辣湯

審査員一同冷凍はコレが一番おいしいと太鼓判。スープはもちろん、春雨や鶏だんごなどの具材もしっかり入っており、レンジでチンするだけで食べられる。「麻辣湯初心者も楽しめて、玄人は辛みを追加すれば満足度高くなる」（四川フェス員会）。

【冷凍】伊藤ハム米久ホールディングス株式会社：麻辣湯

【画像】大ブームの麻辣湯 頂点に輝いた商品とは？（10枚）