NPB監督就任に関して「現場に帰る機会があったら」と意欲を示すヤクルトレジェンドOB「ヤクルトにこだわってるの？」の問いには…「ほかでも全然やります」

古田氏は2000本安打も達成、現役時代は球界を代表する名捕手として知られた（C）産経新聞社

ヤクルトで「打てる捕手」として活躍、兼任監督も務めた野球評論家の古田敦也さんが5月17日放送の「浜田雅功とアスリート幸福論」（テレビ朝日系列）に出演。

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番組では幸福度を可視化したグラフを作成。古田氏は自身のプロ野球人生を振り返るとともに、今後のプロ野球界への関わりに関しても率直な気持ちを現すシーンがあった。

立命館大学から1988年にトヨタ自動車に入社、同年のソウル五輪で銀メダルを獲得したときの思い出や89年にドラフト2位でヤクルト入団後は、薫陶を受けた師である野村克也氏とのエピソードも語られた。

番組の最後に今後の目標を聞かれ「元気な人と思われるように」と話したところでMCの浜田雅功氏から「いやいや、違うやん、何するじゃなく、監督せな、なあ」「絶対やらなあかんよ」と現場復帰を促されると「現場に帰るチャンスがあったら」と控え目に応えた古田氏。

さらに浜田氏も引き下がらない。「絶対、やらなあかんよ。ヤクルトにこだわってるの？ それとも他の球団がオファー来たら別にそこでやれる人なの？ どっち？」と怒涛の勢いで突っこまれると、「他でも全然やります」と即答。この言葉に浜田氏は再び「ほかでもやるって言いました！ヤクルトにはこだわってません！どっかないかー？」と大声で古田氏にかわって名乗りを上げていた。