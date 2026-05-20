【ひらがなクイズ】1分で解けるかな？ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは有名な宇宙船
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人類の夢を乗せて飛ぶ宇宙船、日常の特別な場面を彩る衣服、そして刑事手続きにおける重要な判断という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ーず
よ□□き
き□□うよ
ヒント：ロシアが開発した有人宇宙船。外出する際や他人の家を訪問するときに身につける特別な衣服を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そゆ」を入れると、次のようになります。
そゆーず（ソユーズ）
よそゆき（余所行き）
きそゆうよ（起訴猶予）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人類の夢を乗せて宇宙へと飛び立つ有人宇宙船、日常の特別な場面を彩るフォーマルな装い、刑事手続きにおいて検察官の裁量で公訴を見送る重要な判断を組み合わせました。共通する「そゆ」という響きが、壮大な宇宙開発の歴史から、丁寧なマナーが求められる生活のシーン、さらに厳格な法制度の世界までを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人類の夢を乗せて飛ぶ宇宙船、日常の特別な場面を彩る衣服、そして刑事手続きにおける重要な判断という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ーず
よ□□き
き□□うよ
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正解：そゆ正解は「そゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そゆ」を入れると、次のようになります。
そゆーず（ソユーズ）
よそゆき（余所行き）
きそゆうよ（起訴猶予）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人類の夢を乗せて宇宙へと飛び立つ有人宇宙船、日常の特別な場面を彩るフォーマルな装い、刑事手続きにおいて検察官の裁量で公訴を見送る重要な判断を組み合わせました。共通する「そゆ」という響きが、壮大な宇宙開発の歴史から、丁寧なマナーが求められる生活のシーン、さらに厳格な法制度の世界までを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)