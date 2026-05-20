前代未聞の追放はインターン分析官の“スパイ行為”が原因 英名門に下った処分に選手たちは激怒「プレミアに行けば、給料が増額されるはずだった」
プレミア昇格に向けて意気揚々と前進していたサウサンプトン。だが……(C)Getty Images
悲願のプレミアリーグ昇格まで、あと1勝。しかし、意気揚々と準備を重ねてきた名門の夢は、思わぬ形で潰えた。
現地時間5月19日、イングランド・フットボールリーグ（EFL）は、チャンピオンシップ（英2部）で、松木玖生が所属するサウサンプトンを、目下開催中のプレミアリーグ昇格プレーオフから追放すると発表した。その原因となったのは、今月13日に行われた準決勝セカンドレグを前に対戦相手であったミドルスブラの情報を得るため、練習場を視察させた“スパイ行為”が発覚したためだった。
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決勝まで駒を進め、あと一つ勝てば、1年でのプレミアリーグ復帰を果たせた。EFLによれば、サウサンプトンは複数クラブに対して同様の行為を行っていた事実を公表。「相手チームの練習を無許可で撮影したことに関連するリーグ規則の複数違反を認めた」とし、プレーオフからの追放と勝点4の剥奪を決めた。
一体なぜ、前代未聞の事態は起きたのか。英公共放送『BBC』によれば、サウサンプトンは、アナリストのインターンを務めていた青年に対して、ミドルスブラの練習を撮影してくるように指示。これに応じた同スタッフが練習場の傍にある高台から茂みに隠れながらスマートフォンで動画を撮っていたところを他でもないミドルスブラの関係者が発見し、問題が明るみになった。
逃走を図ろうとした青年を問い詰めたミドルスブラの関係者は、サウサンプトンのウェブサイトに掲載されていた人物と同じであることを確認。「問題が起きた」とEFLに通報し、処分を求めた。
チームを率いる33歳のドイツ人監督であるトンダ・エッカートは、「（スパイ行為は）自分の責任だ」と強調。その上で複数の関係者に対して「ヨーロッパでは認められている行為であり、規定に違反するとは知らなかった」と釈明した。
しかし、首脳陣の対応によって努力をふいにされた選手たちからは、怒りが入り混じった反発が起きたという。英紙『The Guardian』は「選手と関係者たちから収入の損失を理由に訴訟を起こされる可能性がある」と報道。舞台裏が混乱状況にあると伝えた。
「選手たちは、すでに今後の選択肢について話し合っている。その中でロッカールームでは怒りが広がっており、プレミアリーグ昇格のチャンスを奪われたことによる経済的影響について、プロサッカー選手協会に相談しようとしている。選手たちは、プレミアリーグに復帰していた際には、給与、ボーナス、昇格ボーナスが増額されるはずだったと主張している」
なお、スパイ行為が明るみになるキッカケとなった若手インターン、そして問題行為に関与したサウサンプトンの他のスタッフは、それぞれイングランド・サッカー協会から「サッカーの名誉を汚した」として告発される可能性が高いという。
放映権料だけで最低1億1000万ポンド（約234億3000万円）が保証されるプレミアリーグ。それだけに自分のキャリアが一変する可能性を潰された選手たちが怒るのは必然だろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]