現役アイドル兼看護師の河合風花さんは5月19日、自身のXを更新。第2子の出産を報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：河合風花さん公式Xより）

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現役アイドル兼看護師の河合風花さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告し、赤ちゃんの写真を公開しました。

【写真】赤ちゃんを抱く河合風花

「まずは自分を労ってあげてね！」

河合さんは「ついに元気な男の子がうまれました！4時間弱という短い時間で、物凄い衝撃と共に誕生しました」と報告し、2枚の写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんとのツーショットです。

1枚目では、泣いている赤ちゃんを見つめています。2枚目では河合さんが赤ちゃんにそっと頬を寄せ、幸せそうな表情を浮かべています。赤ちゃんが笑っているように見え、ほほ笑ましいです。「この小さな命を、大事に大事に大切に育てていきます！ここまで見守ってくれた皆さんありがとうございました!」と、感謝もつづりました。

コメントでは「おめでとう！！まずは自分を労ってあげてね！」「ふうちゃん、無事のご出産おめでとう」「ゆっくり休むのだよ」「なんかめっちゃ嬉しい　感動」「かわいい男の子でよかったよかった」「尊い写真ですね。息子さんがすくすく育ちますように」と、祝福や称賛の声が寄せられました。

「37歳。現役アイドル&看護師」

河合さんは同ポストで「37歳。現役アイドル&看護師」ともつづっています。4歳の長男に続く第2子の誕生を、多くのファンが心待ちにしていました。新しい家族を迎えた河合さんのこれからに注目です。(文:多町野 望)