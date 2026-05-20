「物凄い衝撃と共に誕生」37歳アイドル、第2子出産を報告！ 「めっちゃ嬉しい 感動」「尊い写真ですね」
現役アイドル兼看護師の河合風花さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告し、赤ちゃんの写真を公開しました。
【写真】赤ちゃんを抱く河合風花
1枚目では、泣いている赤ちゃんを見つめています。2枚目では河合さんが赤ちゃんにそっと頬を寄せ、幸せそうな表情を浮かべています。赤ちゃんが笑っているように見え、ほほ笑ましいです。「この小さな命を、大事に大事に大切に育てていきます！ここまで見守ってくれた皆さんありがとうございました!」と、感謝もつづりました。
コメントでは「おめでとう！！まずは自分を労ってあげてね！」「ふうちゃん、無事のご出産おめでとう」「ゆっくり休むのだよ」「なんかめっちゃ嬉しい 感動」「かわいい男の子でよかったよかった」「尊い写真ですね。息子さんがすくすく育ちますように」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
【写真】赤ちゃんを抱く河合風花
「まずは自分を労ってあげてね！」河合さんは「ついに元気な男の子がうまれました！4時間弱という短い時間で、物凄い衝撃と共に誕生しました」と報告し、2枚の写真を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんとのツーショットです。
1枚目では、泣いている赤ちゃんを見つめています。2枚目では河合さんが赤ちゃんにそっと頬を寄せ、幸せそうな表情を浮かべています。赤ちゃんが笑っているように見え、ほほ笑ましいです。「この小さな命を、大事に大事に大切に育てていきます！ここまで見守ってくれた皆さんありがとうございました!」と、感謝もつづりました。