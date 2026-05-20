日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、約25年ぶりのチルド紙パック商品として、「日東紅茶 りんご紅茶」を、5月26日から関東地区のファミリーマートで先行発売する。

「日東紅茶 りんご紅茶」は、茶葉の抽出から加工まで同社工場で一貫して行った紅茶エキスを使用し、香り高くすっきりとした味わいに仕上げた。りんごの香りと紅茶が調和した、次のひと口が楽しみになる味わいになっている。気分に合わせて選べる、4種類のパッケージで展開する。

1927年に日本初の国産紅茶ブランド「三井紅茶」（のちの「日東紅茶」）が誕生し、2027年で100周年を迎える。同社では、この節目に向け、より多くの消費者に日東紅茶の魅力を届けるために、さまざまな企画やコンテンツを準備している。今回、その取り組みの一環として、日東紅茶として約25年ぶりにチルド商品を発売する。

日東紅茶を知らない若い世代の人々にも、気軽に手に取ってもらいたい−−そんな思いから、すぐに飲んで楽しめるチルドタイプの紅茶商品の開発に着手した。100年の歴史の中で培った経験と技術を活かしながら、現代のライフスタイルに合わせた風味設計やパッケージ、サイズ感にもこだわり、ひと口で、日東紅茶の“今”を感じてもらえる味わいに仕上げている。

勉強や仕事の合間、友人とのひととき、音楽や動画を楽しむ時間など、さまざまなシーンのお供として楽しんでほしいという。

100周年へ向け、私たちは「次の100年」をつくる第一歩として、この「日東紅茶 りんご紅茶」で、新しい出会いを育んでいく考え。

はじめましての人にも、ずっと好きでいてくれた人にも、これからも日東紅茶はTEAの「もっと」を探求し、ワクワクを届けていく。

［小売価格］130円（税別）

［発売日］5月26日（火）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp