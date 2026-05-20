森永製菓は、初夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる「レモンホワイトチョコチップクッキー」を6月2日から期間限定で発売する。

「レモンホワイトチョコチップクッキー」は、さわやかなレモンの酸味を感じるクッキー生地に、なめらかでコクのあるホワイトチョコチップを練り込んで焼き上げた、この時期だけの特別な味わいが特長となっている。サクサク食感のビスケットと、ホワイトチョコチップのまろやかな甘さに、レモンの風味が重なり、家事や仕事の合間のリフレッシュタイムにもおすすめの一品になっている。

初夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる「レモンホワイトチョコチップクッキー」の発売によって、消費者に笑顔を届けていく。

商品特長は、さわやかなレモンの酸味を感じるクッキー生地に、なめらかでコクのあるホワイトチョコチップを練り込んだ、期間限定の味わいとのこと。サクサク食感のビスケットと、ホワイトチョコチップのまろやかなおいしさのコンビネーションになっている。

初夏に合わせ緑をアクセントに採用、レモンのシズルで品質特徴を分かり易く訴求したパッケージデザインだという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月2日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp