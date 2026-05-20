セイコーウオッチは、＜キングセイコー＞VANACから、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。全世界800本の数量限定となる。

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に「服部時計店（現セイコーグループ）」を創業した。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与した。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売した。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となった。



セイコー創業145周年記念＜キングセイコー＞VANAC 限定モデル

同作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用している。

1961年に誕生した＜キングセイコー＞は、高級腕時計としての性能と先進的なデザイン、および適正な価格の共存を実現し、高級腕時計としての新たな在り方を提示し、その後の国産機械式腕時計の進化を牽引した。

その後キングセイコーは、2022年に約50年ぶりに復活し、その名にふさわしい性能と風格のあるデザインで、セイコーのハイエンドメカニカルウオッチブランドとして新たな魅力を放ち続けている。

1972年、風格あるデザインを特徴としていたキングセイコーから、鮮やかなカラーリングや、斬新な多面形状のケースなど異彩を放つ「VANAC」が発売された。そして昨年、50余年の時を経て、キングセイコーの新たな可能性を切り開こうとする当時の「VANAC」に込められた意志を継承する新生「VANAC」が登場した。





商品特徴として、1970年代の「VANAC」の存在感のあるベゼルに着想を得た、縁がきらりと輝く「インデックスリング」（インデックスの役割を果たすリング状の別体パーツ）には、鮮やかなブルーを採用しており、ホワイトシルバーのダイヤルとのコントラストが際立つ。3本の針は、ひときわ美しく輝くブルーで仕上げた。12時のインデックスと秒針のカウンターウェイトには、「VANAC」の「V」のシルエットを配した。





裏ぶたには、キングセイコーの「盾」をモチーフとしたブランドマークを、光沢が美しいブルーであしらい、限定モデルならではの特別感を演出している。





同作は、キングセイコーが誕⽣した東京から望む地平線をコンセプトに、ケース、バンド、ダイヤル‧パターンをデザインしている。金属の塊を削り出したかのような力強くダイナミックな形状のケースは、ベゼル（ガラス縁）のないデザインにすることで、エレガントで伸びやかな表情も併せ持っている。また、高度な研磨仕上げによって、広い平面を歪みのない鏡面に仕上げた。そして、ケースと滑らかにつながるブレスレットは、鏡面仕上げとヘアライン仕上げのこまを短いピッチで組み合わせた、水平のラインが際立つデザインであるとともに、快適な着け心地を実現している。ダイヤルには、水平方向に広がるストライプの型打パターンを施し、東京の地平線に通ずる伸びやかで開放感のあるデザインに仕上げた。





同作では、セイコーの現⾏メカニカルムーブメントとして最も安定した精度（日差＋10秒〜−5秒）を実現した「キャリバー8L45」を搭載。スペックアップした動力ぜんまいによって、約72時間のパワーリザーブを達成し、長い持続時間と安定した精度を両立した。また、ダイバーズウオッチにも搭載することが可能な堅牢性も備えている。回転錘や受には美しい波目模様を施した。

［小売価格］39万6000円（税込）

［発売日］7月10日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja