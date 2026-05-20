元宝塚歌劇月組トップスターで俳優の紫吹淳（５７）が２０日、大阪市で行われたフランス発のインテリアブランド「リーン・ロゼ梅田」のプレオープンイベントに登場した。

テキスタイルデザイナーの西山景子さんとともに「ロゼプルム」（９１万３０００円、税込み）という高級なボルドー色のソファに座り、家での過ごし方などをトーク。「リラックスするのにお家は大切。特にソファの置く場所は大事ですね」と家具へのこだわりを口にした。

自宅には「飽き飽きしている」としながらも、宝塚時代に買った猫足のソファを約３０年間使っていることを告白。「最初は茶色のものを購入したんですが、それを白に塗って、今は黒にした。物は大切にしているんです」と明かした。

店内には他にもおしゃれなインテリアがずらりと展示されており、「どれもこれもすてきで。迷いに迷っています」と新しい家具の購入を検討していた。

「リーン・ロゼ」はコンテンポラリーなライフスタイルをトータルに提案するフランスのインテリアメーカー。梅田店は２２日にグランドオープンする。