3児の母・小倉優子、中2長男への鶏ムネ肉ソテー弁当公開「いろんな色のおかずがあってカラフル」「バラエティーが豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの小倉優子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏ムネ肉を使った弁当を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「いろんな色のおかずがあってカラフル」中2長男への鶏ムネ肉ソテー弁当
小倉は「今日、ムネ肉のソテーにしました」とコメントし、中学2年生の長男への弁当を公開。2段の大きな弁当箱の片方にはぎっしりとご飯が詰められ、もう片方にはカットしたレモンが添えられた鶏ムネ肉のソテーや肉料理、串に刺した枝豆、ズッキーニのソテー、サクランボなどのおかずが彩り良く詰められており、その他チーズやゼリー飲料も添えられている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーなのにボリュームも満点」「忙しい中毎日作ってて尊敬する」「おかずのバラエティーが豊富」「肉と野菜のバランスバッチリ」「レシピ教えてほしい」「いろんな色のおかずがあってカラフル」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「いろんな色のおかずがあってカラフル」中2長男への鶏ムネ肉ソテー弁当
◆小倉優子、鶏ムネ肉のソテー弁当公開
小倉は「今日、ムネ肉のソテーにしました」とコメントし、中学2年生の長男への弁当を公開。2段の大きな弁当箱の片方にはぎっしりとご飯が詰められ、もう片方にはカットしたレモンが添えられた鶏ムネ肉のソテーや肉料理、串に刺した枝豆、ズッキーニのソテー、サクランボなどのおかずが彩り良く詰められており、その他チーズやゼリー飲料も添えられている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーなのにボリュームも満点」「忙しい中毎日作ってて尊敬する」「おかずのバラエティーが豊富」「肉と野菜のバランスバッチリ」「レシピ教えてほしい」「いろんな色のおかずがあってカラフル」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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