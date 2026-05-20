「とんかつ新宿さぼてん」のかつ丼を冷凍で再現　オンライン限定「熟成ロースかつ煮」発売

「とんかつ新宿さぼてん」は5月20日、温めるだけで専門店の味が楽しめる冷凍商品「【揚げたて冷凍かつ】さぼてん 熟成ロースかつ煮」を、公式オンラインショップ限定で発売した。価格は4パック入りで5,490円(税込)。

同日には、オンラインショップ限定商品「【さぼてん三元麦豚】特製しょうゆダレの豚丼」5パック4,800円（税込）、「【さぼてん三元麦豚】八角香る豚角煮」4パック5,400円（税込）もリニューアル発売している。

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〈さぼてん人気のかつ丼を自宅で手軽に〉

新商品の「熟成ロースかつ煮」は、レストラン・デリカ店舗で長年親しまれている「かつ丼」をイメージした冷凍商品。さぼてんの冷凍シリーズとしては初のかつ煮メニューとなる。

とんかつは一つひとつ丁寧にパン粉付けし、出汁の風味を生かした甘みのある特製たれと、ふんわりとした卵を合わせた。電子レンジで温めるだけで、出汁の旨みと卵のまろやかさが楽しめるという。ご飯は付属しない。価格は4パック入りで5,490円(税込)。

〈人気の豚丼・豚角煮も刷新〉

リニューアルした「特製しょうゆダレの豚丼」は、さぼてん自慢の“三元麦豚”を使用。すりおろし玉ねぎに漬け込み、約5時間かけて下ごしらえを行った。たまり醤油のコクと生姜の風味を効かせた特製ダレが特徴で、5パック入り4,800円(税込)。

「八角香る豚角煮」は、八角とシナモンを効かせた味付けで、2時間かけてじっくり煮込むことで、やわらかな食感に仕上げた。4パック入り5,400円(税込)で販売する。

「とんかつ新宿さぼてん」は1966年創業のとんかつ専門店。国内外で約500店舗を展開している。

■公式オンラインショップ