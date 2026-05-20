２０日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、東京・渋谷区で６月から「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」が施行されることを報じた。

ごみのポイ捨てをした人に区内全域で２０００円の過料、ごみ箱を設置していない飲食店の事業者に５万円の過料（一部対象地域）が科される今回の条例について、コメンテーターで出演の演出家・宮本亞門氏は「捨てるな！って言うだけじゃなくて捨てることができるごみ箱作りをやるのはすごくいいことだと思います」とまず発言。

その上で「ただ否定するわけじゃないんですけど、やっぱり美しい街って（ごみを）捨てたくない街にどうするか？ 下手すると、お金を取るっていう…、お金を取られるからっていう風にものを考えていくと、段々それは倫理ではなくて損得の話になってきちゃうと」と続けると「何か街への愛情がもっと込められるようになるから捨てたくないっていうのを、まず目標にして…。最初にお金がどうだって話になっちゃうと、ちょっと、なんか生きづらいというか息苦しい都市になってほしくないなっていうのが、僕の個人的考えです」と話していた。