生誕50周年！ GTIの歴史と価値を振り返る

GTI FAN FEST 2026

1976年に誕生した初代ゴルフGTIは、コンパクトで実用的なハッチバックに胸を高鳴らせる走りを掛け合わせた、それまでの常識を覆す一台だった。特別なスポーツカーではなく、日常の延長で走る歓びを味わえるクルマ。その新しい価値観は多くの人々を魅了し、「ホットハッチ」というジャンルの原点として語り継がれていく。

「運転の楽しさと日常性の融合」というGTIの思想は、ゴルフにとどまらず、ポロやルポ、アップ!へと受け継がれ、フォルクスワーゲンのスポーツモデルを象徴する存在へと広がっていった。また、GTIファンによって生まれ、ファンのために作られた「GTIトレッフェン（ミーティング）」は、数十年にわたりカルト的なイベントとして発展し、ヴェルターゼー（オーストリア）で開催されてきた。

こうしたファン文化の広がりを背景に、誕生から50年を迎えた今年、GTIが築いてきた歴史と価値を振り返るとともに、現在のGTIおよびフォルクスワーゲン車を体感できる特別イベント「GTI FAN FEST 2026」が開催される運びとなった。

GTI FAN FEST 2026

普段は立ち入ることのできないフォルクスワーゲンの施設を特別公開！

このイベントは、日本におけるフォルクスワーゲンの拠点であるフォルクスワーゲングループジャパン豊橋本社を会場として、フォルクスワーゲンファンならびにGTIオーナーの皆さんに向けたファンのためのイベントとして開催。当日は、GTIおよびフォルクスワーゲンのオーナーの皆さんに自慢の愛車を披露していただく。

また、専用ふ頭、テクニカルサービスセンター、パーツデポなど、通常は立ち入ることのできない施設を特別公開！ 車両の日本到着から出荷、部品供給に至るまでの流れを実際に目にできる貴重な機会も用意されている。さらに、納車前点検（PDI）や品質管理体制についても紹介し、フォルクスワーゲンが一貫して追求する品質への取り組みが体感可能だ。

加えて、歴代GTIの特別展示をはじめ、フォルクスワーゲンのフルラインナップおよびグループブランド車両の展示、専属トレーナー同乗による体験試乗会など、様々なコンテンツを通じてブランドの魅力を存分に堪能できる。

そのほか、ステージコンテンツや限定ツアー、イベント限定グッズの販売、名物フードなども展開され、GTI生誕50周年という節目を祝う特別な一日が提供される予定だ。

INFORMATION

GTI FAN FEST 2026

●開催日時：2026年6月13日（土）10:00～15:00（開場9:00）

●会場：フォルクスワーゲングループジャパン豊橋本社（愛知県豊橋市明海町5番地の10）

●対象：全国のフォルクスワーゲンGTIオーナーおよびフォルクスワーゲンオーナー

●特設サイト：https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/gti_fanfest_2026.html

※事前に特設サイト等で参加者を募集し、抽選でご招待。

※参加はフォルクスワーゲン車での来場が条件となります。

※参加条件や詳細は特設サイトをご確認ください。