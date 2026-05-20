三重県津市美杉町の山火事は20日、発生から24時間以上が経っても鎮火には至っておらず、自衛隊も出動し消火活動が続いています。



（リポート・19日午後5時半過ぎ）

「山火事が発生しています。赤い炎が線状となって広がっています」



津市美杉町で19日午後3時20分ごろ、山火事が発生し、炎が立ち上り、激しく燃えているところもあります。

現場は急な斜面のため、消防車は近づけず、隊員らは水を溜めたバッグを背負い山の中へ入っていきます。上空からも、名古屋や滋賀から応援に駆けつけた防災ヘリが放水を続けました。





火災があった現場から、南に約1kmの場所に住む人たちは…。近隣住民ら：「煙がバーっと出ていた。すごく燃えていました。今晩は寝られない気がしました」「何十年もここで生活しているんですけど、私は経験がないくらいです」消火活動はのべ200人以上で夜通し続けられ、一夜明けた20日朝から、三重県の災害派遣要請を受けた自衛隊も加わり、ヘリコプターによる放水を再開しました。

この火事で、ケガ人や民家への被害は確認されていませんが、20日午前5時半の時点でバンテリンドーム2つ分にあたる、およそ10ヘクタールが燃えました。

息子が消防団員として現場へ駆けつけたという男性は…。



息子が消防団員の男性：

「20時間くらい食事もせずにずっといっていましたから、やっと今朝帰ってきて、食事していました。雨の情報に期待しておりますので、収まってくれたらありがたいなと」



そして、20日午後6時12分、火はほぼ消し止められ、消防は延焼のおそれがなくなったとして鎮圧を発表しました。



しかし、完全に火が消えた状態となる「鎮火」にはまだ至っていないということです。