「鳥貴族」創業フェア第6弾 希少な「白姫えび」を使用した2品が60万食限定登場＆井村屋「あずきバーラテ」も
エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」は6月1日より、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第6弾を開始する。
【写真】インパクト大！まるまる1本入った「あずきバーラテ」
同店は、昨年5月1日に40周年を迎えた感謝を伝えるべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じて期間限定メニューを展開。思い出のメニューや人気が高かったメニューなどを、さらにおいしくするための調理法や国産食材の使用など、令和版にバージョンアップし復刻する。
同フェア第6弾では、鹿児島県産「白姫えび」を使用した鳥貴族版カクテルシュリンプ「白姫えびの角皿（かくざら）シュリンプ」や、揚げ豆腐をたこ焼き風に仕立てた「揚げ豆腐〜たこ焼き風〜」など、期間限定メニュー全7品が登場。
■期間限定メニュー詳細
「白姫えびの角皿（かくざら）シュリンプ」
鹿児島県産の「白姫えび」は、高い技術で安全に管理された希少な国産養殖えび。甘みが強く、頭から尾まで丸ごと楽しめる。生で食べられる高鮮度な状態で店に届き、店舗で1本ずつ丁寧に調理する。
「白姫えび」は、ボイルするとさらに甘みが増す。殻をむいてボイルした白姫えびに、オリジナルで開発したこだわりのトマトソースを添えた。レモンの程よい酸味を効かせたトマトソースをたっぷりつけて。
「白姫えび串焼」
こだわりの岩塩を使用して焼き上げ、殻ごと食べられる。毎年人気の限定商品。
※「白姫えび」は2品合わせて60万食限定での提供
「揚げ豆腐〜たこ焼き風〜」
豆腐をカラッと揚げて、かつおぶし、青ネギ、紅ショウガをトッピングし、オタフクソースとマヨネーズでたこ焼き風に仕上げた。揚げ豆腐は、仕込みにひと手間を加え、外はカリっ、中はトロっとした食感を楽しめる。
「豚と玉ねぎの串カツ」
創業初期の人気メニューを復刻。店仕込みの豚肉と玉ねぎの串カツに、ソースをたっぷりつけて。
「塩やきそば」
かつて注文が殺到してほかのメニューの調理が追いつかなくなるほど人気を博した、「塩やきそば」を復刻。当時と同じ、塩だれを使用し、味を再現している。天日塩から造られたまろやかな塩だれが、国産小麦を使った麺とよく合う。
「あずきバーラテ」
井村屋のあずきバーを丸ごと1本使用したデザートドリンクが登場。あずきバーを牛乳で溶かして飲む、新感覚ドリンク。あずきの風味豊かな味わいと、まろやかなミルクのハーモニーを楽しめる。
「ライチ酒ソーダ」
ライチ酒をソーダで割った。華やかなライチの香りと、口に広がる爽やかな甘み、ほどよい酸味、そしてすっきりとした後味を楽しめる。
【写真】インパクト大！まるまる1本入った「あずきバーラテ」
同店は、昨年5月1日に40周年を迎えた感謝を伝えるべく、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』と題し、年間を通じて期間限定メニューを展開。思い出のメニューや人気が高かったメニューなどを、さらにおいしくするための調理法や国産食材の使用など、令和版にバージョンアップし復刻する。
■期間限定メニュー詳細
「白姫えびの角皿（かくざら）シュリンプ」
鹿児島県産の「白姫えび」は、高い技術で安全に管理された希少な国産養殖えび。甘みが強く、頭から尾まで丸ごと楽しめる。生で食べられる高鮮度な状態で店に届き、店舗で1本ずつ丁寧に調理する。
「白姫えび」は、ボイルするとさらに甘みが増す。殻をむいてボイルした白姫えびに、オリジナルで開発したこだわりのトマトソースを添えた。レモンの程よい酸味を効かせたトマトソースをたっぷりつけて。
「白姫えび串焼」
こだわりの岩塩を使用して焼き上げ、殻ごと食べられる。毎年人気の限定商品。
※「白姫えび」は2品合わせて60万食限定での提供
「揚げ豆腐〜たこ焼き風〜」
豆腐をカラッと揚げて、かつおぶし、青ネギ、紅ショウガをトッピングし、オタフクソースとマヨネーズでたこ焼き風に仕上げた。揚げ豆腐は、仕込みにひと手間を加え、外はカリっ、中はトロっとした食感を楽しめる。
「豚と玉ねぎの串カツ」
創業初期の人気メニューを復刻。店仕込みの豚肉と玉ねぎの串カツに、ソースをたっぷりつけて。
「塩やきそば」
かつて注文が殺到してほかのメニューの調理が追いつかなくなるほど人気を博した、「塩やきそば」を復刻。当時と同じ、塩だれを使用し、味を再現している。天日塩から造られたまろやかな塩だれが、国産小麦を使った麺とよく合う。
「あずきバーラテ」
井村屋のあずきバーを丸ごと1本使用したデザートドリンクが登場。あずきバーを牛乳で溶かして飲む、新感覚ドリンク。あずきの風味豊かな味わいと、まろやかなミルクのハーモニーを楽しめる。
「ライチ酒ソーダ」
ライチ酒をソーダで割った。華やかなライチの香りと、口に広がる爽やかな甘み、ほどよい酸味、そしてすっきりとした後味を楽しめる。