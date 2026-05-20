新潟市では2024年度からバスの利用促進につなげようと1日無料で乗車できる「バスでおでかけキャンペーン(バス無料デー)」を開催しています。



2026年度は5月24日(日)に始発から最終バスまで実施します。



春に開催するのは今回が初めてで、参加にはアプリ「りゅーとLink」から23日までに事前申し込みが必要です。



路線バスや区バスなど市内で運行のバスが1日無料で乗り放題になるほか、対象施設で「無料1日乗車券」を提示すると無料特典が得られます。さらに、対象施設に設置されている二次元コードを読み込んでポイントを貯めると豪華景品が当たる抽選に参加できます。





このほか、今年度は6月に「デジタル1日乗車券」を活用した割引キャンペーンを、秋には再び「バス無料デー」を開催する予定です。割引キャンペーンは初めての試みで、6月11日から新潟市で開催される国際会議・ASPAC新潟大会の開催に合わせての実施で、市内各所で開催されるイベントをお得に周遊できます。通常の1日乗り放題となる「デジタル1日乗車券」は新潟交通のバスに限り大人1000円、小人500円で販売されていますが、キャンペーン期間中は大人600円、小人300円で市バスや区バスも対象になります。