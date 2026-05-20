『ちいかわ』新作くじ、5．26から登場！ 赤ちゃん姿がかわいいグッズが当たる
ハズレなしオンラインくじ「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」が、5月26日（火）の11時00分から6月1日（月）の23時59分までの期間限定で、オンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売される。
【写真】B賞はちいかわ＆くまのぬいぐるみ♪ 「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」賞品一覧
■発送は10月下旬頃から
今回登場する「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、昨年大きな話題を呼んだグッズシリーズ「Chiikawa Baby（ちいかわベビー）」のぬいぐるみくじ。
存在感バツグンの60cm超えの特大クッションから、おしゃぶり姿がかわいいぷちっとマスコットまで、「Chiikawa Baby」の商品が必ず当たる、ハズレなしのラインナップとなっている。
A賞は「星に包まれたうさぎのBIGクッション」。部屋で存在感バツグンのうさぎのBIGクッションで、星のおくるみから耳をぴょこっと出すこともできる。
またB賞には、ちいかわとお気に入りのくまのぬいぐるみが磁石で自由に取り外しできるぬいぐるみが登場。ひざに乗せたりデスクに飾ったり、インテリアになじむサイズ感となっている。
それからC賞は、泣いちゃったモモンガのぬいぐるみで、抱っこしやすいちょうどいいサイズ感なのが特徴。
D賞はぬいぐるみSで、ラインナップは2種類。おまるなハチワレか、ガブっとミルクなくりまんじゅうが当たる。
そしてE賞には全8種類の「おくるみマスコット」が登場。一緒に外出を楽しめるボールチェーン付きで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋がラインナップだ。
「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、5月26日（火）の11時00分から6月1日（月）の23時59分まで「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売。賞品は10月下旬頃から順次発送される。
【写真】B賞はちいかわ＆くまのぬいぐるみ♪ 「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」賞品一覧
■発送は10月下旬頃から
今回登場する「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、昨年大きな話題を呼んだグッズシリーズ「Chiikawa Baby（ちいかわベビー）」のぬいぐるみくじ。
A賞は「星に包まれたうさぎのBIGクッション」。部屋で存在感バツグンのうさぎのBIGクッションで、星のおくるみから耳をぴょこっと出すこともできる。
またB賞には、ちいかわとお気に入りのくまのぬいぐるみが磁石で自由に取り外しできるぬいぐるみが登場。ひざに乗せたりデスクに飾ったり、インテリアになじむサイズ感となっている。
それからC賞は、泣いちゃったモモンガのぬいぐるみで、抱っこしやすいちょうどいいサイズ感なのが特徴。
D賞はぬいぐるみSで、ラインナップは2種類。おまるなハチワレか、ガブっとミルクなくりまんじゅうが当たる。
そしてE賞には全8種類の「おくるみマスコット」が登場。一緒に外出を楽しめるボールチェーン付きで、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋がラインナップだ。
「Chiikawa Baby ぬいぐるみくじ」は、5月26日（火）の11時00分から6月1日（月）の23時59分まで「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売。賞品は10月下旬頃から順次発送される。