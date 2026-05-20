俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。持ち寄りパーティで振る舞われた妻・花音さんの手料理を絶賛した。

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この日、川崎は「この間の日曜日は仲良し三家族が集まり」「馬肉会がありました」と報告。「美味そうな馬肉を中心に持ち寄りで食事会をしました」と明かし、パーティの様子を公開した。

続けて、義母がぬか漬けや豚汁を作ってくれたことを説明し、花音さんについても「クリームミートグラタン ヤンニョムセウとニラジャンを作って持って行きました」と手料理の数々を紹介。特に「ニラジャン」を気に入っている様子で「本当に何にでも合う薬味です ご飯にかけても美味い」と絶賛した。

また「ニラ沢山野菜炒め」や「冷やし中華」「インスタントラーメン」など、ニラジャンを使った様々なアレンジ料理も披露。「妻がアレンジした『中華三昧』はまたウマい!!」「頂いた馬肉で朝から馬肉スタミナ丼 この中にもニラジャンが入ってウマい!!」など、立て続けに称賛のコメントをつづった。

最後に、お気に入りの品として「京都駅で買ったもっと『おかけやす』」を写真とともに紹介。「こちらもご飯でも味噌汁やサラダでも何にでもかけて食べてますよ」と説明し「皆さんがお勧めの物があれば教えてね」と読者に呼びかけ、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」