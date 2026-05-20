Èï³²Çå½þ¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¡×¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢ºÄ¸¢¿½¹ð³«»Ï
¡¡Åìµþ¹âºÛ¤Î²ò»¶·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÀ¶»»¼êÂ³¤¤Ç¡¢À¶»»¿Í¤Ï20Æü¡¢¸¥¶âÈï³²¤ò´Þ¤àºÄ¸¢¤Î¿½¹ð¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£´ü¸Â¤Ï1Ç¯´Ö¡£Á´¹ñÅý°ì¶µ²ñÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄ¤ÈÈï³²¼Ô¤é¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÇå½þ¤¹¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¹âºÛ·èÄê°Ê¹ß¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÌó340·ï¤ÎÈï³²¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼±Û¿ÊÊÛ¸îÃÄÄ¹¤Ï¡ÖÀøºßÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤ÏËÄÂç¤Ç¡¢°ì¿Í¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤µßºÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢À¶»»¿Í¤Ë½½Ê¬¤Ê¼þÃÎ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿½¹ð¤ÏÀ¶»»¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÁë¸ý¤«Ê¸½ñ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£À¶»»¿Í¤Î°ËÆ£¾°ÊÛ¸î»Î¤Ï20Æü¸øÉ½¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡¢¸¥¶âÈï³²¼Ô¤ä¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÎÂ¾¡¢¿®¼Ô¤ò¿Æ¤Ë»ý¤ÁÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¡Ö½¡¶µ2À¤¡×¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤ä»þ´ü¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Èï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄ¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢À¶»»¿Í¤Ø¤ÎºÄ¸¢¿½¹ð¤Î¼êÂ³¤¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï03¡Ê6261¡Ë6653¡£¼õÉÕ»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¸áÁ°10»þÈ¾¡Á¸á¸å3»þÈ¾¡£