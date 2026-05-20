NPB(日本野球機構)は20日、毎年恒例のマイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表しました。

ファン投票などで選出された選手らが球団関係なくセ・リーグ、パ・リーグの代表として野球を盛り上げる一大イベント。今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。チームの指揮を執るのは昨年度リーグ優勝チームの監督で、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督、セ・リーグは阪神の藤川球児監督が務めます。

選手らの活躍や試合内外での他球団との交流など普段見られない姿にファンは歓喜しましたが、そんな中でも一際目立ち球場を盛り上げたのは日本ハムの新庄剛志監督です。新庄監督は3塁ベースコーチを務めた際に、ソフトバンク・周東佑京選手がヒットで出塁し2盗、3盗を立て続けに決め盛り上がりを見せたところで“奇策”を披露。おもむろにベンチからサングラスをつけてくると、そこには「スクイズ」の文字が赤く動きながら表示されました。バレバレのスクイズ予告に打席に立ったオリックスの若月健矢選手がスクイズを試みましたが、ファールとなり失敗。3塁コーチャーズボックスの新庄監督はその場に崩れ落ちました。

さらに、打順を決めるのにも“奇策”が登場。指揮官の小久保監督が「新庄監督の発案でガラガラポンする」と話すと、先発選手たちの守備位置を確認した直後に“ガラポンタイム”に突入。赤玉を出した選手が4番を務めるルール。先頭のロッテ藤原恭大選手が白玉を出し「1番」と明かしただけでも、現場は大盛り上がりを見せます。続くソフトバンク周東佑京選手は「赤欲しいっす」と4番を“切望”するも、白玉を見て「うわ最悪や7番です」と反応。さらにオリックス頓宮裕真選手も赤玉を出せず、頭を抱えます。最後から2番目にガラポンを引いた日本ハムのレイエス選手が見事赤玉を引き当て右拳を突き上げ喜びをあらわにしました。

大盛り上がりのガラポン打線は功を奏し、第1戦は5-1で全パが勝利していました。

昨季日本ハムが2位で終えたため、おそらく今年も新庄監督はコーチとして帯同。今年はどんな奇策が飛び出すのか期待されます。