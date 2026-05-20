「ギュウタンラボ」は、2026年2月にミュープラット神宮前3階にオープンした牛タンカフェレストランです。



あつたnagAyaに店を構える「牛たん定食めぐろ」が手がけていて、牛タン専門店ならではのオリジナルハンバーグやバーガーメニューが人気です。



ハンバーグとハンバーガーのパテには、仕入れてすぐに粗挽きした牛タンを使用。そこに牛脂や飛騨牛のミンチを加え、つなぎを控えめにすることで、牛肉100％ならではの肉の旨味とジューシーさをしっかり感じられるよう仕上げています。





一番人気は「粗挽き牛たんハンバーグ」。和定食スタイルでも楽しめます。若い世代を中心に人気なのが「粗挽き牛たんハンバーガー」。パテに合うよう選んだバンズで挟み、自家製ソースが肉の旨味を引き立てています。数量限定の「牛ハラミステーキ」は、香ばしく焼き上げたハラミの旨味を堪能できる一品。鉄板で提供されるため、最後までアツアツでジューシーな味わいを楽しめます。そのほか、カフェ感覚でも立ち寄れるよう、チキンやポテトなどのスナックメニューも充実しています。＜メニュー＞【粗挽き牛たんハンバーグ】（単品1250円／ごはん・みそ汁・ドリンク付セット1680円）【粗挽き牛たんハンバーガー】（単品690円／ドリンク・ポテト付セット1150円）【牛ハラミステーキ】（単品1250円／ごはん・みそ汁・ドリンク付セット1680円）【スモーキーチキンレッグ】（単品690円／ドリンク・ポテト付セット1050円）【ビッグフランクドッグ】（単品550円／ドリンク・ポテト付セット900円）【お子さまハンバーグプレート】【お子さまカレープレート】（各660円）※小学生まで※2026年2月12日時点の情報です