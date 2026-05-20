栃木県・上三川（かみのかわ）町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件。警察はこれまでに、実行役の16歳の男子高校生4人と、指示役と見られる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を逮捕している。

各社報道によると、竹前夫婦と少年4人は共謀して5月14日、上三川町の住宅に強盗目的で押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれている。富山さんはバールのような物で殴られたうえ、胸など20カ所以上を刺され、駆けつけた長男と次男も襲われたという。

犯行前に夫婦を含めた6人で直に打ち合わせを行っていたと見られている。15、16日の少年4人の逮捕に続き、海斗容疑者は17日に東京・羽田空港の国際線ターミナルで出国しようとしたところを、美結容疑者は同日に神奈川県内のビジネスホテルで生後7か月の長女と一緒にいるところを逮捕された。

親子を襲った残忍な犯行を指示したとされている夫婦の“素顔”とは一体――。19日の送検時、海斗容疑者は丸刈り頭にメガネをかけた姿で身柄を送られ、美結容疑者も同じくメガネをかけ、ボサっと乱れた髪を一つに束ねた姿で署を後にした。深刻な事態に直面してか、美結容疑者の顔色は相当悪いのだが、この“すっぴん姿”にX上では“顔が違いすぎる”といった衝撃の声が。というのも、美結容疑者は、事件直前まで流行に乗った“イケイケ”の若者だったというのだ。

「美結容疑者は、本人のものと思われるTikTokで’21年から投稿を開始。ダンスを習っていたようで、スタジオや電車の車内、駅の構内など場所を選ばず、ヒップホップの流行りの曲に合わせて激しく踊る姿を投稿してきました。服装も今風ないわゆる“ギャル系”で、露出度の高い服装やぴったりとしたシルエットの服装が多く、時に背中に入ったタトゥーやへそピアスをチラ見せ。男性のユーザーからは“綺麗”だと絶賛する声が寄せられていたりもしました。投稿総数は約200本。撮影日は不明ですが、事件前日にも自撮りの動画を投稿していましたから、SNSは本人にとって日課のようなものだったのでしょう」（WEBメディア記者）

身柄確保時に長女といたことが報道で明らかになっている美結容疑者。子どもへの惜しみない愛を、このTikTokでも見せていたという。

「昨年8月13日、美結容疑者はお腹がぼっこりと膨らんだ状態でダンスする動画を投稿。同月20日には《9カ月最終日》と綴りながら、少し体が重そうではあるものの、軽くダンスする姿を披露していました。そして今年2月27日、長女の姿が初登場。生まれたばかりの長女を肩に抱いて、キッチンで嬉しそうに踊っている美結容疑者の姿がありました。また、事件5日前の5月9日には《親子tiktok》とのキャプションを添えて、長女をあやす動画を公開。自ら頬を摺り寄せたりと、可愛くて仕方がない様子でした」（前出・WEBメディア記者）

今後の捜査によっては、海斗容疑者、美結容疑者には重罰が課される可能性も大いにある。SNSでは、犯行に対する怒りの声に加えて、残された容疑者夫婦の子どの身を案じる声も多く、美結容疑者のTikTokの子どもとの最後の投稿のコメント欄には、こんな反応が寄せられている。

《こんな可愛らしい子がおるのに何やってんだこの女》

《娘ちゃんには罪がないから幸せになって欲しい》

《こんなかわいい宝物いるのになぜ？としかいいようがない。。。》

《物心ついた時の子供が知った時がホント最大限のケアを祈ってやまないし、健やかに健康に幸せに育つことを祈ってやまない》