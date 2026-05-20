大須に2025年11月にオープンした「momo」は、串揚げとおばんざいが楽しめる店です。午前11時のオープンから閉店まで、どの時間帯でもお酒と串揚げ、おばんざいを味わうことができます。



人気メニューの「串かつ」は、定番の豚肉をはじめ、名古屋らしいエビや、鶏肉を使った“かしわ”など種類も豊富。鶏肉は炭酸に漬け込んでから揚げることで、しっとりとした食感に仕上げ、軽やかな衣とのバランスも楽しめます。





「鶏から揚げ」には、鶏本来の旨味とコクが特徴の“恵那鶏”を使用。あっさり食べたい人には“むね肉”、ジューシーさを楽しみたい人には“もも肉”と、好みに合わせて部位を選べます。名物の「知多牛どて煮」は、知多牛のスジ肉を贅沢に使い、八丁味噌と西京味噌を合わせた特製味噌でじっくり煮込んだ一品です。肉の旨味とまろやかな味噌のコクが溶け込み、お酒に合うよう甘さを控えめに仕上げています。そのほか、定番の煮物のおばんざいや、旬の食材を使った日替わり限定メニューなど、季節を感じられる料理も充実。毎日訪れても飽きない工夫がされています。平日のランチタイムには、「からあげ」「あじフライ」「焼き魚」「生姜焼き」「お刺身」など、手頃な定食メニューを用意。なかでも「串揚げランチ」は人気メニューとなっています。＜平日限定ランチメニュー（11:00～15:00）＞【恵那鶏からあげランチ】（990円～1056円※選ぶ肉の部位により異なる）【あじフライランチ】（880円）【日替わりランチ】（1100円） など＜メニュー＞【串かつ ぶた】（121円）【串かつ かしわ（とり肉）】（99円）【串盛りセット】（495円）【知多牛タタキ ジュレポン酢】【知多牛どて煮】（ミニ418円／レギュラー748円）【砂肝ガーリック】（ミニ385円／レギュラー495円）【茄子の揚げ浸し】（ミニ308円／レギュラー418円） など※2026年1月22日時点の情報です